У Криму трирічного сина політв'язня Сулейманова знайшли мертвим

У селі Строгонівка під Сімферополем 26 липня знайшли тіло трирічного Муси Сулейманова.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на пресслужбу МНС Росії в Криму.

«Пошукові роботи в селі Строгонівка Сімферопольського району завершені. На жаль, виявлено тіло дитини 2017 року народження без ознак життя. Ведуться слідчі дії», - йдеться в повідомленні пресслужби МНС Росії в Криму.

Сьогодні в соцмережах з'явилася інформація, що тіло зниклого 24 липня трирічного Муси Сулейманова - сина політв'язня Руслана Сулейманова - знайшли в зливній ямі поруч з рідною оселею.

«Координатор пошуків зниклого Муси Сулейманова повідомив, що сьогодні о 11 годині приїхали чистити зливну яму біля оселі, де мешкає родина Сулейманових. Одразу почулися крики - в ямі було виявлено тіло дитини. Місце обнесли сигнальною стрічкою, всіх попросили відійти якомога далі», - повідомляє ведуча Crımea tatars Арзи Меметова.

За її словами, впродовж двох днів пошуків волентери ретельно перевірили всі довколишні зливні ями, туалети, однак виявили дитину лише сьогодні.

Наразі в село Строганівка на вулицю Азатлик, де розташований штаб пошуків дитини, продовжують приїздити волонтери для продовження пошукових робіт, проте їх повертають назад. Розвертають і машини, які їдуть до штабу.

Як повідомлялося, 24 липня в селі Строганівка під Сімферополем зник 3-річний Муса Сулейманов - син політв'язня Руслана Сулейманова, одного з фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір».

Російська прокуратура Криму порушила кримінальну справу за п. «В» ч. 2 ст. 105 КК Росії - вбивство малолітнього».

Загалом у родині Сулейманових троє дітей, з яких 3-річний Муса - наймолодший.

Руслан Сулейманов - учитель фізики, цивільний журналіст і стример громадської організації Кримська солідарність.

У лютому 2017 року Руслан Сулейманов був затриманий біля будинку, де проводився обшук і відбував адміністративний арешт - 5 діб за нібито несанкціонований мітинг. Тоді щодо Руслана незаконно провели примусове дактилоскопування, фотофіксацію, ботоскопію, відібрані зразки слини на ДНК.

15 жовтня 2017 року він брав участь в одиночному пікеті на підтримку заарештованих кримських татар, пізніше був звинувачений в адміністративному правопорушенні і оштрафований на 10 000 рублів (3865 грн).

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27 і 28 березня 2019 року в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки і затримання кримських татар, більшість з яких - активісти «Кримської солідарності». Всього було затримано і заарештовано 24 людини, які стали фігурантами другої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір».

28 березня 2019 року рішенням Київського районного «суду» м. Сімферополь Сулейманов був заарештований за підозрою в «організації діяльності терористичної організації». Політв'язню загрожує до 20 років позбавлення волі.

Фото: Кримська солідарність / Facebook