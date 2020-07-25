Родичі зниклого у Криму трирічного хлопчика не виключають викрадення

Родина зниклого в окупованому Криму 3-річного сина ув'язненого активіста не виключає версію про викрадення дитини.

Про це у коментарі Громадському радіо розповіла правозахисниця Лутфіє Зудієва.

«Зараз це не можна виключити категорично. Є певні обставини, які дозволяють і правозахисникам, і правоохоронним органам розслідувати цю версію», — зазначила Зудієва.

Вона підтвердила інформацію про те, що на жодних отриманих відеозаписах немає зачіпок про обставини зникнення дитини.

«Якби він йшов кудись або переміщувався самостійно територією селища, це було б зафіксовано на якомусь відеозаписі. Але, на жаль, ніде це не підтверджується, що дає привід думати, що дитину вивезли на якомусь авто. Ця версія розглядається як одна з можливих», — сказала правозахисниця.

Зазначається, що останньою зниклого хлопчика бачила його старша сестра.

Як повідомлялося, в окупованому Криму шукають сина політв’язня Руслана Сулейманова. 3-річний Муса Сулейманов зник 24 липня увечері в селищі Строганівка Сімферопольського району в Криму.

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Пошукові бригади перевірили прилеглі території, аквалангісти — озера.

За словами представника «Кримської солідарності» Шевкета Семедляєва, спочатку була інформація про те, що хлопчик грався у пісочниці, але потім співробітник російського МНС поспілкувався із дітьми й з’ясував, що у пісочниці дитини не було.

Російська прокуратура порушила кримінальну справу за п. «В» ч. 2 ст. 105 КК Росії – вбивство малолітньої особи.

Батько дитини Руслан Сулейманов, перебуває під арештом у слідчому ізоляторі – 23 липня суд у місті Сочі в сусідній Росії продовжив йому арешт до середини вересня.

Він є фігурантом у влаштованій Росією так званій другій сімферопольській справі «Хізб ут-Тахрір» – ісламської організації, яка легально діє в Україні, але заборонена в Росії як «екстремістська», і цю заборону Росія незаконно насаджує і в окупованому нею українському Криму.

Фото: Facebook / Кримська солідарність