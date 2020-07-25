У Криму тривають пошуки сина політв'язня Сулейманова, прокуратура РФ "перевіряє" сім'ю

В окупованому Росією Криму тривають пошуки зниклого 24 липня 3-річного сина громадянського журналіста, який перебуває під вартою як фігурант однієї зі справ щодо «Хізб ут-Тахрір».

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«У селі Строгонівка під Сімферополем тривають пошуки зниклого трирічного Муси Сулейманова. Російська прокуратура Криму порушила кримінальну справу за п. «В» ч. 2 ст. 105 КК Росії – вбивство малолітньої особи", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в пресслужбі підконтрольної РФ прокуратури зазначили, що організовано перевірку органів і установ системи профілактики бездоглядності та правопорушень неповнолітніх, у ході якої "буде дана оцінка здійсненню належного контролю за вказаною сім'єю. Крім того, буде дана оцінка діям батьків у частині належного виконання обов'язків із виховання малолітньої дитини".

Хлопчик, який із родиною живе в селі Строгановка під Сімферополем, зник удень 24 липня. За повідомленнями, він пішов гуляти зі старшою сестрою біля їхнього дому, і та в якийсь момент не встежила, як він зник.

Батько Муси Сулейманова, Руслан Сулейманов, перебуває під арештом у слідчому ізоляторі – 23 липня суд у місті Сочі в сусідній Росії продовжив йому арешт до середини вересня.

Він є фігурантом у влаштованій Росією так званій другій сімферопольській справі «Хізб ут-Тахрір» – ісламської організації, яка легально діє в Україні, але заборонена в Росії як «екстремістська», і цю заборону Росія незаконно насаджує і в окупованому нею українському Криму.

Фото: Facebook / Кримська солідарність