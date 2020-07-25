У Криму тривають пошуки сина політв'язня Сулейманова, прокуратура РФ "перевіряє" сім'ю
Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.
«У селі Строгонівка під Сімферополем тривають пошуки зниклого трирічного Муси Сулейманова. Російська прокуратура Криму порушила кримінальну справу за п. «В» ч. 2 ст. 105 КК Росії – вбивство малолітньої особи", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, в пресслужбі підконтрольної РФ прокуратури зазначили, що організовано перевірку органів і установ системи профілактики бездоглядності та правопорушень неповнолітніх, у ході якої "буде дана оцінка здійсненню належного контролю за вказаною сім'єю. Крім того, буде дана оцінка діям батьків у частині належного виконання обов'язків із виховання малолітньої дитини".
Хлопчик, який із родиною живе в селі Строгановка під Сімферополем, зник удень 24 липня. За повідомленнями, він пішов гуляти зі старшою сестрою біля їхнього дому, і та в якийсь момент не встежила, як він зник.
Батько Муси Сулейманова, Руслан Сулейманов, перебуває під арештом у слідчому ізоляторі – 23 липня суд у місті Сочі в сусідній Росії продовжив йому арешт до середини вересня.
Він є фігурантом у влаштованій Росією так званій другій сімферопольській справі «Хізб ут-Тахрір» – ісламської організації, яка легально діє в Україні, але заборонена в Росії як «екстремістська», і цю заборону Росія незаконно насаджує і в окупованому нею українському Криму.
Фото: Facebook / Кримська солідарність