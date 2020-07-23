"Суд" у Криму відмовив правозахисниці у позові проти прокуратури
Про це повідомляє Кримська солідарність.
"У суді представник Джанкойської міжрайонної прокуратури Юлія Вербицька подала відразу три письмові заперечення на адміністративний позов Зудієвої: від прокуратури Криму, Джанкойської міжрайонної прокуратури, а також заперечення заступника голови Джанкойського міжрайонного прокурора, який свого часу підписав застереження Зудієвій", - йдеться в повідомленні.
У представленому "суду" документі за підписом "заступника прокурора" Криму Сергія Булгакова йдеться, що Зудієва є "активісткою незарегістрованного громадського об'єднання "Кримська солідарність", яке висвітлює затримання і судові процеси над представниками терористичних та екстремістських організацій, а також інших громадян, які ведуть антиросійську діяльність за допомогою мережі Інтернет".
Крім того, представники "прокуратури" в суді послалися на документи Управління ФСБ Криму, Прикордонного управління ФСБ Криму, МВС Криму з грифом "для обмеженого користування".
"За їхніми словами, в цьому документі ФСБ фігурують мої персональні дані, а в письмовому запереченні сьогодні було зачитано, що це пов'язано з тим, що я є активісткою Кримської солідарності і можу організовувати інформаційну підтримку і трансляцію несанкціонованих заходів і бути їх безпосереднім учасником", - розповіла правозахисниця.
За словами Зудієвої, вона розцінює вручення застережень і наявність списків з грифом "для обмеженого користування", як системний тиск не тільки на неї, а й на всіх журналістів громадського об'єднання "Кримська солідарність".
На її думку, активістів переслідують не за протиправні дії з їхнього боку, а через висвітлення ними резонансних, політично мотивованих процесів у Криму.
«Сьогоднішнє рішення суду політично мотивоване. З того моменту, як у судовий розгляд втрутилися співробітники ФСБ Криму, воно перестало відповідати принципам справедливого судочинства», - пояснила вона.
Адвокат правозахисниці Назім Шейхмамбетов вважає, що всі можливі інструменти для оскарження незаконних дій правоохоронних органів потрібно використовувати, проводячи превентивну юридичну роботу.
"Застереження в цьому році набули масового характеру. Щоб зрозуміти правову природу цих застережень, ми звернулися до суду. Ми розуміли, що ймовірність задоволення таких позовів у нинішній системі судочинства зводиться до нуля, але ставили перед собою інші цілі. Ми процесуально і документально переконалися, що ці документи нічого спільного з законом не мають і є способом тиску на людей з активною громадянською позицією", - резюмував адвокат.
Як повідомлялося, 1 травня 2020 року Лутфіє Зудієвій, яка живе в Джанкойському районі, окупаційна влада винесла два так званих "застереження про неприпустимість екстремістських дій" - одне від поліції, друге - від прокуратури. В обох документах, за її словами, немає чітких вказівок, які саме дії Зудієвої правоохоронні органи вважають протиправними або антигромадськими.
Активістка подала позов на дії співробітників поліції і прокуратури, оскільки вони їй не пояснили, на яких підставах було складено вручені їй документи.