"Суд" у Криму відмовив правозахисниці у позові проти прокуратури

Підконтрольний окупантам Джанкойський районний суд у Криму відмовив у задоволенні адміністративного позову активістки і правозахисниці Лутфіє Зудієвої до Джанкойської міжрайонної прокуратури про визнання незаконним вручення їй застереження.

Про це повідомляє Кримська солідарність.

"У суді представник Джанкойської міжрайонної прокуратури Юлія Вербицька подала відразу три письмові заперечення на адміністративний позов Зудієвої: від прокуратури Криму, Джанкойської міжрайонної прокуратури, а також заперечення заступника голови Джанкойського міжрайонного прокурора, який свого часу підписав застереження Зудієвій", - йдеться в повідомленні.

У представленому "суду" документі за підписом "заступника прокурора" Криму Сергія Булгакова йдеться, що Зудієва є "активісткою незарегістрованного громадського об'єднання "Кримська солідарність", яке висвітлює затримання і судові процеси над представниками терористичних та екстремістських організацій, а також інших громадян, які ведуть антиросійську діяльність за допомогою мережі Інтернет".

Крім того, представники "прокуратури" в суді послалися на документи Управління ФСБ Криму, Прикордонного управління ФСБ Криму, МВС Криму з грифом "для обмеженого користування".

"За їхніми словами, в цьому документі ФСБ фігурують мої персональні дані, а в письмовому запереченні сьогодні було зачитано, що це пов'язано з тим, що я є активісткою Кримської солідарності і можу організовувати інформаційну підтримку і трансляцію несанкціонованих заходів і бути їх безпосереднім учасником", - розповіла правозахисниця.

За словами Зудієвої, вона розцінює вручення застережень і наявність списків з грифом "для обмеженого користування", як системний тиск не тільки на неї, а й на всіх журналістів громадського об'єднання "Кримська солідарність".

На її думку, активістів переслідують не за протиправні дії з їхнього боку, а через висвітлення ними резонансних, політично мотивованих процесів у Криму.

«Сьогоднішнє рішення суду політично мотивоване. З того моменту, як у судовий розгляд втрутилися співробітники ФСБ Криму, воно перестало відповідати принципам справедливого судочинства», - пояснила вона.

Адвокат правозахисниці Назім Шейхмамбетов вважає, що всі можливі інструменти для оскарження незаконних дій правоохоронних органів потрібно використовувати, проводячи превентивну юридичну роботу.

"Застереження в цьому році набули масового характеру. Щоб зрозуміти правову природу цих застережень, ми звернулися до суду. Ми розуміли, що ймовірність задоволення таких позовів у нинішній системі судочинства зводиться до нуля, але ставили перед собою інші цілі. Ми процесуально і документально переконалися, що ці документи нічого спільного з законом не мають і є способом тиску на людей з активною громадянською позицією", - резюмував адвокат.

Як повідомлялося, 1 травня 2020 року Лутфіє Зудієвій, яка живе в Джанкойському районі, окупаційна влада винесла два так званих "застереження про неприпустимість екстремістських дій" - одне від поліції, друге - від прокуратури. В обох документах, за її словами, немає чітких вказівок, які саме дії Зудієвої правоохоронні органи вважають протиправними або антигромадськими.

Активістка подала позов на дії співробітників поліції і прокуратури, оскільки вони їй не пояснили, на яких підставах було складено вручені їй документи.