РФ штрафує кримчан, які перетинають адмінкордон за українськими паспортами

Росія, порушуючи міжнародні норми, вимагає від громадян України, які в'їжджають в окупований Крим, паспорт РФ. За відсутності такого кримчан штрафують на 2000 рублів (775 грн).

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті Кримської правозахисної групи.

"При в'їзді на окупований півострів ФСБ вимагає від кримчан пред'являти російський паспорт. Якщо у жителя Криму немає з собою російського паспорта, а є лише український, співробітники прикордонного управління ФСБ РФ виносять постанову про призначення адміністративного покарання. За твердженням ФСБ, український паспорт для в'їзду (виїзду) на півострів є недійсним", - повідомляє КПГ.

Так, за даними Кримської правозахисної групи, співробітник ФСБ в російському пункті пропуску "Перекоп" (навпроти українського КПВВ "Чаплинка") півтори години допитував жительку Ялти, яка поверталася додому з материкової України.

Загалом жінку оштрафували на 2000 рублів, посилаючись на ч.1 ст. 18.1 КпоАП РФ (Порушення правил перетину Державного кордону РФ).

"Таким чином російські силовики примушують кримчан пред'являти саме російський паспорт, виданий Росією в Криму на порушення міжнародних норм у рамках примусу до громадянства", - констатують правозахисники.

На думку експерта КПГ Олександра Сєдова, переслідування російською владою кримчан за перетин адміністративного кордону з українськими документами є порушенням свободи пересування (стаття 2 Протоколу 4 Європейської конвенції з прав людини).

"Вимога користуватися "паспортами", які влада РФ видає у Криму, під час перетину адміністративного кордону з окупованим Кримом і відмова визнавати законним паспорт громадянина України, є однією з форм примусу до отримання громадянства країни-окупанта, тобто порушенням міжнародного гуманітарного права, а саме статті 45 Гаазької конвенції 1907 року (Конвенція про закони і звичаї сухопутної війни)", - резюмує експерт.

На його думку, практика нав'язування громадянства РФ демонструє прагнення країни-окупанта до примусу виконання обов'язків громадян РФ (служба в армії, участь у голосуваннях), а також переслідування жителів Криму за законами РФ і обмеження їх основних прав і свобод, включаючи свободу пересування.