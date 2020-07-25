У Криму розшукують зниклого 3-річного сина політв'язня Сулейманова

В окупованому Криму ведуться пошуки 3-річного Муси - сина політв'язня Руслана Сулейманова. Хлопчик зник напередодні ввечері.

Про це повідомляє «Кримська солідарність».

«У селищі Строганівка Сімферопольського району пропав син політв'язня Руслана Сулейманова - 3-річний Муса Сулейманов. Дитина бавилася у пісочниці біля будинку, за адресою вул. Азатлик, 8. Востаннє його бачили на початку 6-ї години вечора (24 липня – ред.). Дитина одягнена у сіру трикотажну футболку, сині шорти та білі капці», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, до півночі на місці пошуків Муси зібралися близько 700 осіб. Люди розійшлися в радіусі 5 км від селища.

За останніми даними, станом на 5:30 «формуються мобільні групи у районі Мос. Кільця, Куйбишевського ринку, Свободи, з метою перевірити ці райони, опитати людей і розклеїти листівки».