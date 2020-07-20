На Вінниччині розшукують зниклу 16-річну дівчину

У Вінницькій області тривають пошуки 16-річної Наталії Кателян, яка зникла 17 липня.

Про це у Facebook повідомляє Національна поліція.

"Особовий склад поліції Вінниччини залучений до прочісування територій. Поліцейським допомагають бійці Національної гвардії України, рятувальники, місцева громада. Правоохоронці разом з небайдужими місцевими жителями перевіряють водойми, криниці, лісові масиви, проводять подвірний обхід та опитують місцевих мешканців", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 17 липня дівчина пасла худобу на околиці села Олександрівка Вінницького району разом з мамою та близько 16-ї години пішла по воду - і зникла.

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Поліція звертається до всіх громадян, котрі мають будь-яку інформацією про місцеперебування розшукуваної дівчини, повідомити за телефонами: 097 946 1377 або 102.