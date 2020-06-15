На Львівщині поліцейські розшукують двох дівчат віком 13 та 14 років
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Укрінформ
На Львівщині поліцейські розшукують двох зниклих безвісти дівчат віком 13 та 14 років.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.
"Повідомлення про безвісно зниклих львів’янок - Вікторії Савки віком 14 років та 13-річної Ірини Лукової - надійшло у поліцію сьогодні, 15 червня, близько опівночі. До розшуку неповнолітніх задіяні співробітники Шевченківського відділу поліції, а також служб та підрозділів поліції Львівщини. Правохоронці вживають усіх заходів для встановлення місця перебування дівчат.
"Наразі таксиста знайдено. Він повідомив, що дівчата вийшли на Шевченка, 358 ("Сільпо"), а він продовжив працювати.
"Дівчата на даний час не прийшли на адресу проживання, мобільні телефони вимкнені", - пише Зінкевич.