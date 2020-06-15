На Львівщині поліцейські розшукують двох дівчат віком 13 та 14 років

На Львівщині поліцейські розшукують двох зниклих безвісти дівчат віком 13 та 14 років.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

"Повідомлення про безвісно зниклих львів’янок - Вікторії Савки віком 14 років та 13-річної Ірини Лукової - надійшло у поліцію сьогодні, 15 червня, близько опівночі. До розшуку неповнолітніх задіяні співробітники Шевченківського відділу поліції, а також служб та підрозділів поліції Львівщини. Правохоронці вживають усіх заходів для встановлення місця перебування дівчат.

За інформацією депутата Львівської міськради та координатора сторінки "Варта1" Ігоря Зінкевича на сторінці Facebook, родичі з мікрорайону Рясне-2 посадили дівчат ввечері в таксі, водій якого мав доставити їх додому.

"Наразі таксиста знайдено. Він повідомив, що дівчата вийшли на Шевченка, 358 ("Сільпо"), а він продовжив працювати.

"Дівчата на даний час не прийшли на адресу проживання, мобільні телефони вимкнені", - пише Зінкевич.