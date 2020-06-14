Поліція "накрила" шахрайський call-центр, серед учасників - неповнолітні

У місті Кам'янському Дніпропетровської області поліція припинила діяльність нелегального call-центру, "працівники" якого під різними приводами виманювали у людей гроші.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Офіс шахраїв був розташований у нежилому приміщенні житлового будинку без жодної вивіски. Працював у закритому режимі. Для працівників були створені комфортні умови роботи, забезпечено необхідною комп’ютерною технікою", - зазначають у поліції.

Правоохоронці встановили, що штат налічував близько 20 осіб, серед яких були й неповнолітні.

Під час обшуку з офісу вилучили, зокрема, комп’ютерну техніку, гроші та чорнові записи.

Вилучену техніку направлено на експертні дослідження, за результатами яких буде прийнято остаточне процесуальне рішення.

Розслідування триває, встановлюється організатор незаконного бізнесу.