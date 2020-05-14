Шахрайські call-центри маскувалися під служби безпеки банків - кіберполіція

Працівники кіберполіції викрили три шахрайські call-центри, які «маскувалися» під служби безпеки банків.

Про це інформує Департамент кіберполіції Нацполіції України.

«Співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції України, під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора викрили три шахрайських call-центри», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, організували злочинну діяльність троє мешканців Дніпропетровської та Київської областей. Шахрайські call-центри, де працювало понад 150 осіб, вони розмістили в Києві.

«Зловмисники представлялися працівниками служби безпеки банківської установи та дізнавались повну інформацію про реквізити банківської картки: номер, CVV-код, термін дії. Крім цього, фігуранти спонукали власників карток встановлювати на телефон програмне забезпечення для віддаленого контролю. У подальшому здійснювалося несанкціоноване списання грошових коштів з карток постраждалих на підконтрольні рахунки», - розповіли подробиці правоохоронці.

За результатами обшуків у приміщеннях «call-центрів» вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, бази даних клієнтів, sim-карти.

Установлюється повне коло постраждалих осіб та розміри заподіяних збитків.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК (шахрайство).