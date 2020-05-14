Кіберполіція на Одещині заблокувала три онлайн-казино

Правоохоронці виявили в інтернеті три онлайн-казино, які адміністрував одесит, та поклали край їхній нелегальній роботі.

Про це інформує Департамент кіберполіції Нацполіції.

«Співробітники кіберполіції в Одеській області спільно зі слідчими під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури викрили 46-річного чоловіка, який створив та адміністрував три онлайн-казино… Він також організував окрему платіжну систему, яка дозволяла здійснювати платежі під час проведення азартних ігор», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, відповідні сайти щомісяця відвідували пересічно понад 20 тисяч користувачів. Місячний оборот у платіжній системі становив близько $30 тис. з одного ресурсу. Онлайн-ігри поширювалися на території не тільки України, а й Росії.

Під час обшуку в помешканні фігуранта вилучили комп’ютерну техніку, яка використовувалася для розробки програмного забезпечення онлайн-казино, інсталяції віртуальних платіжних терміналів та інші речові докази. Їх направлено на експертизу.

Розслідування триває, установлюється коло осіб, причетних до незаконної діяльності.

Фото: npu.gov.ua