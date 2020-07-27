Смерть хлопчика у Криму: правозахисники звинувачують тих, хто ув'язнив Сулейманова

Кримськотатарський ресурсний центр (КРЦ) назвав суддів, прокурорів і слідчих, причетних до арешту громадського журналіста Руслана Сулейманова, з вини яких загинув трирічний син політв'язня Муса, який залишився без повноцінного батьківського піклування та уваги.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Кримськотатарського ресурсного центру.

«Саме ці особи, які борються зі свободою слова і переконань, з релігійними та політичними переконаннями на окупованій території, з правами корінного кримськотатарського народу в Криму, зробили все можливе, щоб Муса Сулейманов залишився без повноцінного батьківського піклування та уваги. Своїми нелюдськими діяннями щодо організації політичного переслідування і расової дискримінації кримськотатарського народу ці посадові особи створили всі умови для загибелі невинної дитини», - йдеться в заяві.

Серед тих, хто причетний до того, що Руслан Сулейманов понад рік перебуває далеко від сім'ї - «судді» «Київського районного суду м. Сімферополя» Можелянський Віктор Анатолійович, Цикуренко Антон Сергійович, Білоусова М. Н.

В цьому списку також судді Ленінського районного суду м. Ростов-на-Дону Ткачов Ігор Вікторович, Барвін Володимир Олександрович, Осипов Олександр Володимирович, Борохова Ольга Дмитрівна і судді Ростовського обласного суду Соловйов Едуард В'ячеславович, Кузнєцов Володимир Петрович, Мікулін Олександр Михайлович, Кірсанова Людмила Володимирівна.

КРЦ вважає причетними до несправедливого засудження і суддю третього апеляційного суду загальної юрисдикції м. Сочі Силіну Ольгу Володимирівну, прокурорів «прокуратури Київського району м. Сімферополь» Сергія Корнєєва та інших, прізвища яких уточнюються.

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У переліку причетних до переслідування кримського татарина також прізвища слідчих так званого управління ФСБ Росії в Криму Махнєва Сергія Володимировича і Малкова С.С.

Кримськотатарський ресурсний центр у своїй заяві зажадав забезпечити «негайний допуск до розслідування загибелі Муси Сулейманова, зокрема до проведення досліджень та експертиз, незалежних експертів і представників ОБСЄ і Міжнародного Комітету Червоного Хреста, передати їм ці матеріали в разі неможливості прибуття їх до окупованого Криму».

Кримськотатарські правозахисники закликають міжнародну спільноту посилити тиск на РФ з метою припинення політичних переслідувань у Криму, а також запровадити персональні санкції щодо осіб, причетних до порушення прав людини на території Криму, «зокрема щодо всіх вищезазначених осіб, безумовно причетних до трагічної загибелі Муси Сулейманова».

У КРЦ нагадали, що попри неодноразові клопотання адвокатів Руслана Сулейманова про зміну запобіжного заходу через наявність трьох неповнолітніх дітей і двох літніх людей з різними соматичними захворюваннями, російські суди і кримські «судді» своїми злочинними рішеннями продовжували тримати під арештом Сулейманова, не заперечуючи і не перешкоджаючи очевидній фальсифікації його «справи».

Як повідомлялося, 26 липня в Криму знайшли тіло зниклого 24 липня трирічного Муси Сулейманова, сина політв'язня Руслана Сулейманова.

Батько загиблого хлопчика - вчитель фізики, цивільний журналіст і стример громадської організації "Кримська солідарність".

У лютому 2017 року його вперше було затримано біля будинку, де проводився обшук кримських татар, після чого він відбував адміністративний арешт - 5 діб за нібито несанкціонований мітинг. Тоді відносно Сулейманова незаконно провели примусове дактилоскопування, фотофіксацію, ботоскопію, були відібрані зразки слини на ДНК.

15 жовтня 2017 року він брав участь в одиночному пікеті на підтримку заарештованих кримських татар, пізніше його було звинувачено в адміністративному правопорушенні і оштрафовано на 10 000 рублів (3 865 грн).

27 і 28 березня 2019 року в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки і затримання кримських татар, більшість з яких, в тому числі Сулейманов - активісти Кримської солідарності. Всього було затримано і заарештовано 24 людини, які стали фігурантами другої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір».

28 березня 2019 року рішенням Київського районного «суду» м. Симферополь Сулейманова було заарештовано за підозрою в «організації діяльності терористичної організації». Політв'язню загрожує до 20 років позбавлення волі.