Обставини смерті Муси Сулейманова викликають питання - Чубаров

Меджліс кримськотатарського народу вважає за необхідне сприяти в залученні необхідних фахівців з метою встановлення об'єктивних причин і обставин, що призвели до смерті 3-річного Муси Сулейманова.

Про це у Facebook заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Місце знаходження тіла хлопчика і передбачувані обставини, що призвели до смерті 3-річного Муси, викликають питання, відповіді на які слід шукати після віддання тіла Муси Сулейманова землі. Меджліс кримськотатарського народу готовий сприяти в залученні необхідних фахівців і юристів з метою встановлення об'єктивних причин і обставин, що призвели до смерті Муси Сулейманова», - написав Чубаров.

Голова Меджлісу висловив співчуття у зв'язку із трагічною смертю дитини и нагадав, що Муса - син політичного в'язня, громадянського журналіста Руслана Сулейманова, незаконно заарештованого російськими окупантами в березні 2019 року за стандартним звинуваченням щодо кримських татар - «організація діяльності терористичної організації і участь в діяльності такої організації».

«З арештом Руслана Сулейманова вся тяжкість утримання сім'ї, що складалася з трьох малолітніх дітей - Мухаммеда (10 років), Асие (6 років) і 3-річного Муси, а також батьків Руслана - Зери ханум (71 років) і Сервера аг'а (73 роки), лягла на 31-річну Ельзару, дружину Руслана», - написав Чубаров.

З його словами, тисячі кримських татар і жителів Криму інших національностей брали участь в пошуку зниклого Муси, що тривав понад півтори доби.

Як повідомлялося, тіло зниклого 24 липня трирічного Муси Сулейманова знайшли в зливній ямі поруч із будинком. Офіційно цю інформацію підтвердила так звана «МНС Криму».

Батько загиблого хлопчика Руслан Сулейманов - учитель фізики, цивільний журналіст і стример громадської організації Кримська солідарність.

У лютому 2017 року Руслан Сулейманов був затриманий біля будинку, де проводився обшук кримських татар і відбував адміністративний арешт - 5 діб за нібито несанкціонований мітинг. Тоді щодо Руслана незаконно провели примусове дактилоскопування, фотофіксацію, ботоскопію, відібрані зразки слини на ДНК.

15 жовтня 2017 року він брав участь в одиночному пікеті на підтримку заарештованих кримських татар, пізніше був звинувачений в адміністративному правопорушенні і оштрафований на 10 000 рублів (3865 грн).

27 і 28 березня 2019 року в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки і затримання кримських татар, більшість з яких - активісти «Кримської солідарності». Всього було затримано і заарештовано 24 людини, які стали фігурантами другої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір».

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28 березня 2019 року рішенням Київського районного «суду» м. Сімферополь Сулейманов був заарештований за підозрою в «організації діяльності терористичної організації». Політв'язню загрожує до 20 років позбавлення волі.