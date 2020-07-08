Німецькі депутати відвідали Крим з власної ініціативи - посольство ФРН
Про це дипустанова повідомляє у Twitter.
«На жаль, ми дізналися, що також німецькі депутати взяли участь у візиті. Ми теж хочемо наголосити: це була приватна поїздка», – йдеться в повідомленні.
На жаль, ми тим часом дізналися, що також 🇩🇪 депутати взяли участь у візиті. Ми теж хочемо наголосити: це була приватна поїздка.— Посольство Німеччини (@GermanyinUA) July 7, 2020
Позиція Федерального уряду залишається непохитною. Ми не визнаємо анексію Криму, яка порушує міжнародне право. #CrimeaIsUkraine #КримЦеУкраїна https://t.co/Kpl2j4j2ap
У посольстві запевнили, що позиція федерального уряду Німеччини залишається непохитною.
«Ми не визнаємо анексію Криму, яка порушує міжнародне право», - наголошується в заяві.
Як повідомляв Укрінформ, МЗС України висловило протест з приводу незаконного візиту до тимчасово окупованої АР Крим депутатів Європарламенту, у тому числі президента Асоціації «Франко-російський діалог» Тьєррі Маріані, а також окремих представників Німеччини, Угорщини та Болгарії.