У посольстві Франції прокоментували "вояж" євродепутатів в окупований Крим

Посольство Франції в Україні заявило, що візит групи французьких депутатів Європарламенту до окупованого Росією Криму був «особистою ініціативою».

Офіційну заяву розміщено в акаунті дипломатичного представництва у Twitter у відповідь на звернення першого заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарової під час її зустрічі з послом Франції Етьєном де Понсеном.

«Посольство Франції в Україні хоче наголосити, що це суто особиста ініціатива деяких членів Європарламенту, і з цього приводу нагадує позицію французьких органів влади, які не визнають незаконну анексію Криму Росією у 2014 році. Ця позиція є незмінною», - йдеться у дописі.

Напередодні Джапарова звернула увагу посла Франції на неприпустимість контактів громадян Франції з представниками окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованих територіях України. У цьому зв’язку вона звернулася з проханням офіційно відреагувати на незаконний візит делегації французьких депутатів Європарламенту на чолі з Тьєррі Маріані до Криму (30 червня-2 липня).

Як повідомляв Укрінформ, Європарламент не визнав «конституційне опитування» РФ в окупованому Криму, за яким їздили спостерігати деякі євродепутати. У ЄП заявили, що жоден депутат Європарламенту не був уповноважений спостерігати або коментувати цей електоральний процес від його імені.

Тьєррі Маріані не вперше відвідує окупований Росією Крим. Через це прокуратура в Україні відкрила кримінальну справу проти нього за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію, а СБУ забороняла йому в'їзд до України.