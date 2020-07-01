МЗС засуджує участь євродепутатів у спостереженні за "референдумом" у Криму

МЗС України висловило протест з приводу незаконного візиту до тимчасово окупованої АР Крим депутатів Європарламенту, у тому числі президента Асоціації "Франко-російський діалог" Тьєррі Маріані, а також окремих представників Німеччини, Угорщини та Болгарії.

Про це йдеться у заяві МЗС, оприлюдненій у середу, 1 липня.

"Цей візит здійснюється з порушенням українського законодавства щодо доступу до тимчасово окупованої території та не має офіційного статусу", - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

МЗС також засудило участь депутатів у спостереженні за так званим «голосуванням» за поправки до Конституції РФ, результати якого на території тимчасово окупованої АР Крим і м.Севастополь є "юридично нікчемними, не матимуть жодних правових наслідків та не будуть визнані ані Україною, ані міжнародним співтовариством".

"Усі причетні до організації та проведення незаконного голосування в тимчасово окупованому Криму особи, у тому числі згадані особи, нестимуть відповідальність згідно із законодавством України", - підкреслили в МЗС.

Україна також закликала міжнародне співтовариство посилювати тиск на державу-агресора, у тому числі запровадити персональні санкції проти організаторів незаконного голосування на території тимчасово окупованої АР Крим і м.Севастополь.

Як повідомлялося, у Росії в четвер, 25 червня, почався референдум щодо поправок до Конституції РФ. Пропонується змінити одразу 22 статті основного закону країни. При цьому громадяни Росії зможуть проголосувати або "за", або "проти" всього пакету поправок.

Згідно з чинною Конституцією, президент Росії не може залишатися на вищій державній посаді більше двох термінів поспіль. Тим часом поправки, що виносяться на голосування, обнуляють президентські терміни Володимира Путіна, що дозволить йому знову балотуватися на виборах у 2024 і 2030 роках і в результаті залишатися при владі до 2036 року.