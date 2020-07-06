Генсек ООН опублікував другу доповідь про ситуацію в окупованому Криму

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш оприлюднив другу доповідь про ситуацію з правами людини в окупованому РФ Криму. Доповідь охоплює період з 1 липня по 31 грудня 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини.

"Маю честь представити доповідь Генерального секретаря та мого відомства про ситуацію з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна та Боліварійській Республіці Венесуела", - йдеться у повідомленні.

Доповідь ґрунтується на моніторингу та документуванні порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права на анексованому півострові.

Зокрема, доповідь містить інформацію про:

тортури та жорстоке поводження з боку ФСБ РФ та інших правоохоронних органів в Криму, включаючи побиття, удари електричним струмом та задушення, застосовувані до жертв;

порушення прав затриманих, зокрема систематичні побиття, необґрунтовані особисті огляди, відмова у побаченнях з родичами та адвокатами, тиск задля отримання російського громадянства;

звинувачення за публікації у соціальних мережах та втручання у роботу журналістів;

21 тисячу мешканців Криму, які були призвані до збройних сил РФ з початку окупації (станом на 1 січня 2020 року);

191 рішення суду протягом 2019 року, які зобов'язали жителів Криму залишити територію регіону;

Перешкоди, з якими стикаються люди з Криму в доступі до українських публічних послуг на материковій частині України.

Як повідомляв Укрінформ, першу доповідь про порушення прав людини в Криму генсек ООН підготував у вересні 2019 року.