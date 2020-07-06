Питання Криму в "мінському форматі" може заблокувати переговори щодо Донбасу – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що питання деокупації Криму потрібно розглядати окремо від "мінських переговорів" по ​​Донбасу.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю Крим.Реалії.

"Зараз вводити в мінський формат ще проблематику Криму, це дійсно блокувати і Крим, і Донбас. Потрібно виходити з тих реалій, які є зараз. І я вас запевняю, що ми на всіх рівнях - і в МЗС, і в Офісі Президента постійно працюємо над тим, щоб питання Криму залишалося на порядку денному серед пріоритетних", - сказав Кулеба.

Він стверджує, що зараз Україна "відродила активну тему Криму в міжнародних переговорах".

"І дуже наступально її просуваємо, вступаємо в контакт з нашими партнерами. Тобто вже їх розігріваємо до наступних кроків", - додав міністр.

27 лютого голова фракції "Голос" у Верховній Раді Сергій Рахманін представив "план деокупації Донбасу і Криму" - альтернативу Мінським угодам, яка, на думку депутатів "Голосу", має допомогти "добитися миру на українських умовах".

У Міністерстві закордонних справ України готують стратегію деокупації Криму. Поки що цей план існує лише в проєктному, чорновому варіанті, але буде розширений і доповнений за рахунок ініціатив від РНБО, уряду і Офісу Президента.

На останній пресконференції в Києві Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна не відступає від позиції повернення під свій контроль окупованих територій, в тому числі анексованого Криму.

Віцепрем'єр - міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков зазначив, що влада України хоче створення міжнародного майданчика для переговорів щодо деокупації Криму, але не може прогнозувати, коли він з'явиться і в якому форматі.