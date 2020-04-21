Кулеба відповів на статтю Foreign Affairs про

Кулеба відповів на статтю Foreign Affairs про "щасливе" життя у Криму

Укрінформ
Публікація в журналі Foreign Affairs про те, ніби більшість населення Криму почувається щасливо в умовах російської окупації, викликала обурення як в Україні, так і в міжнародному експертному середовищі.

Глава МЗС Дмитро Кулеба у статті в цьому ж виданні пояснив, чому згадана публікація, яка ґрунтується на даних російського опитування, далека від реалій.

"Існує кілька фундаментальних проблем щодо опитування населення (Кримського півострова – ред.) в часи незаконної окупації. У Криму немає вільного середовища, в якому можна висловити політичні погляди, особливо якщо вони суперечать лінії Кремля", - зазначив міністр.

До того ж мешканці Криму провели більше шести років в умовах запеклої російської телепропаганди, без прямого доступу до альтернативних джерел інформації.

"Наголошувати на уявному щасті одних людей, в той час як інших у Криму викрадають, кидають у в'язниці чи вбивають, навряд чи етично. У Північній Кореї теж є люди, які щиро поділяться своїм щастям, якщо їх запитають. Але чи описують ці настрої реальні порушення прав людини в їхній країні?"- зауважив український міністр.

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У цьому зв'язку він навів приклади переслідування кримських татар та інших опозиційних активістів - зокрема, Решата Ахметова й Олега Сенцова.

"Росія підтримує "правильних" кримчан та витісняє "неправильних", зробивши Крим останнім прикладом із кількох прикордонних зон, де люди без громадянства та іноземні особи не можуть володіти землею", - вказав Кулеба.

Окупаційна влада перетворила Крим на "чорну діру" у питаннях дотримання прав людини, що неодноразово було підтверджено резолюціями Генасамблеї ООН з 2016 по 2019 рр., підкреслив міністр. На півострові утримується щонайменше сотня політв'язнів, причому повідомлення про залякування та обмеження базових свобод людини, на жаль, з'являються чи не щодня.

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Ба більше, Росія грубо порушує міжнародне гуманітарне право, змінюючи демографію окупованого півострова.

"Щонайменше від 140 тис. до 300 тис. громадян Росії були переселені в Крим за роки окупації. Скільки цих "нових кримчан" було опитано та включено до соціологічної вибірки? І водночас, чи були там (у опитуванні – ред.) представлені кримські татари, яким довелося тікати на материкову Україну?" - зауважив Кулеба.

Тому він порекомендував ставитися зі скептицизмом до будь-яких спроб відтворити "свіжий погляд" на ситуацію в Криму після 2014 року.

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"Якщо дозволити такий вид ревізіонізму, Україна втратить шанс відновити свою територіальну цілісність, а міжнародна спільнота в цілому втратить шанс досягти справедливості й поваги до міжнародного права та прав людини", - підкреслив глава українського МЗС.

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