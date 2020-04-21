Адвокат розповів про самопочуття кримських політв'язнів у російському СІЗО

Адвокат Едем Семедляєв, який відвідав у СІЗО Ростова-на-Дону фігурантів червоногвардійської групи «справи Хізб ут-Тахрір» Арсена Абхаїрова й Ескендера Абдулганієва, розповів про самопочуття політв'язнів.

Про це повідомляє у Facebook «Кримська солідарність».

«Звичайно, здоров'я їхнє похитнулося у зв'язку з тривалим перебуванням у нелюдських умовах у СІЗО. Насамперед страждають від цього зуби. В Арсена вже випало три зуби, інші починаються кришитися, через неякісне харчування почали з'являтися й інші проблеми, але попри все це хлопці тримаються», - розповів адвокат.

Абхаїров і Абдулганієв розповіли йому, що після недавнього візиту до них українського генконсула в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського «на рахунок хлопців консульство переказало гроші, на які вони можуть купувати речі першої потреби в магазині при СІЗО».

Як зазначає «Кримська солідарність», 14, 15 і 17 квітня генеральний консул України в Ростові-на-Дону відвідав 16 кримських політв'язнів, які перебувають у пенітенціарних установах цього міста. За словами Малишевського, він зустрівся з усіма політв'язнями з Криму, крім Арсена Джеппарова.

«Мені пощастило всіх побачити, крім Арсена Джеппарова, який продовжує перебувати в СІЗО-4 в Шахтах. Тож окремо з кожним із п'яти фігурантів «ялтинської групи», усіма фігурантами «другої Бахчисарайської групи», а також з Наріманом Мемедеміновым, Олегом Приходьком і Енвером Сейтосмановим обговорили багато тем, відповів хлопцям на більшість поставлених запитань», - розповів Малишевський.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому 2019 року в кримському селищі Октябрське Красногвардійського району в будинках кримських татар пройшли обшуки. Відразу після затримання в управління ФСБ в Сімферополі були доставлені Ескендер Абдулганієв, Арсен Абхаїров і Рустем Емірусеїнов. Раніше за відмову співпрацювати зі слідством і небажання визнавати себе винними в тероризмі їх помістили в психіатричну лікарню.

15 січня 2020 року стало відомо, що фігурантів цей справи етапували із сімферопольського СІЗО в Ростов-на-Дону.