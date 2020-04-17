Окупанти у Криму погрожують активістам і проводять незаконні опитування

В окупованому Росією Криму до активіста Олександра Гаврикова, який брав участь в липні 2019 року в московській акції протесту проти несправедливих вироків кримським мусульманам, силовики застосували незаконне опитування, погрожуючи «приїхати рано вранці».

Про це повідомляє в Facebook Кримська солідарність.

«До активіста Олександра Гаврикова, який мешкає в селі Верхня Кутузівка в Алушті, прийшли співробітники карного розшуку. Метою візиту було проведення опитування в письмовому вигляді, в якому був ряд питань, в тому числі й особистого характеру», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, візитерів цікавило, чи має Гавриков родичів за кордоном, чи виїжджав він за кордон, яку віру сповідує, з ким проживає, чи є у нього вдома зареєстрована зброя, чи має він особистий транспорт, а також які у нього доходи і які джерела цих доходів.

Олександр відмовився заповнювати анкету з вищезазначеними питаннями, вважаючи, що подібні дії порушують його права і мають за мету чинити тиск на нього через його громадянську позицію.

У відповідь правоохоронці пригрозили, що викликатимуть його до відділення, а якщо він і там відмовиться давати показання, то до нього «приїдуть рано вранці».

Крім того, силовики вимагали підписати застереження про те, що 3, 5, а також 18 травня 2020 року він не братиме участі в мітингах, одиночних пікетах, демонстраціях та інших акціях, зокрема в «добровільному марші гідності», який планувався, але скасований Меджлісом кримськотатарського народу.

Як повідомляє Кримська солідарність, активіст Олександр Гавриков - росіянин за національністю і мусульманин за віросповіданням. У липні 2019 року він вирушив до Москви з метою надання підтримки чотирьом кримським татарам, фігурантам першої бахчисарайської групи «справи Хізб ут-Тахрір», щодо яких проходили апеляційні оскарження на несправедливий вирок суду. Тоді перед будівлею суду в Москві були затримані і поміщені в автозаки 46 учасників акції, серед яких був і Гавриков.

«Як і всіх інших, його доставили в Таганський ВВС і оштрафували на 20 000 рублів, які пізніше були сплачені коштом громадської ініціативи «Кримський марафон», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що це не перший випадок тиску на Гаврикова. Так, у березні 2020 року його вже викликали для вручення «застереження», яке він підписав, але запрошення відвідати силовиків повторювалися неодноразово.