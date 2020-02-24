ATR звернувся за підтримкою до Європарламенту та Єврокомісії

Колектив кримськотатарського ATR написав звернення до Європарламенту та Єврокомісії з проханням про підтримку мовлення телеканалу, який опинився на межі закриття у зв'язку з блокуванням держфінансування і відсутністю підтримки з боку влади.

Про це повідомляє телеканал.

"Наприкінці 2019 року, з не залежних від нас причин, часткове фінансування нашої діяльності з боку Української держави фактично припинилося і перетворилося лише на декларативний характер, оскільки виділені телеканалу ATR державою кошти на 2020 рік ми не можемо отримати і використовувати через штучно створені бюрократичні перешкоди і суперечливе тлумачення нормативних актів окремими органами державної влади", - йдеться у зверненні.

Наголошується, що Європарламент у резолюції "Про ситуацію з дотриманням прав людини в Криму, зокрема прав кримських татар", схваленої 4 лютого 2016 року, засудив незаконне закриття засобів масової інформації, зокрема телеканалу ATR, який має широке поширення в межах кримськотатарської громади, і закликав Європейську комісію розширити фінансову допомогу, необхідну для забезпечення функціонування цього та інших засобів масової інформації у вигнанні в Україні.

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"Телеканал ATR сьогодні як ніколи потребує такої фінансової допомоги з боку інститутів Європейського Союзу, оскільки знаходиться на межі закриття і втрачає надії на отримання найближчим часом допомоги з боку власної держави. Ми просимо вас відповідно до положень вищезгаданої резолюції Європарламенту забезпечити єдиному в світі кримськотатарському телеканалу ATR надання необхідної для його функціонування фінансової допомоги на постійній основі", - акцентовано в зверненні.

Як повідомляв Укрінформ, кримськотатарському телеканалу ATR, який після окупації Криму Росією з 2015 року веде мовлення з Києва, заблокували фінансування.

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10 лютого кримськотатарський телеканал ATR повідомив про блокування його фінансування. Тому канал запустив марафон #SaveATR, з ефірами без ведучих і гостей.

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський пояснив, що на 2020 рік телеканалу передбачено 50 млн грн, МКМС відкрив асигнування на 8,4 млн грн. Проте Державне казначейство не провело цю операцію, тому що виявилися розбіжності у трактуванні закону про державні закупівлі між ATR і казначейством.

Фото: ATR