PEN Ukraine виступив на підтримку телеканалу ATR

PEN Ukraine виступив із заявою про підтримку кримськотатарського телеканалу ATR, який опинився на межі закриття через блокування казначейством держфінансування.

Текст заяви опублікований на офіційному сайті PEN Ukraine.

"Сьогодні телеканал ATR є одним із небагатьох голосів нескореного Криму, а також важливим комунікаційним майданчиком між неокупованою частиною України та півостровом. Окрім того, кримськотатарське мовлення, що здійснюється телеканалом, є інструментом збереження мови корінного народу України, яка, за даними ЮНЕСКО, перебуває під загрозою зникнення", - йдеться в заяві.

В PEN Ukraine відзначають, що позбавлення каналу ATR державної підтримки з моральної точки зору неприпустимий крок.

"Водночас, це ще й груба політична помилка. Для кримських татар і наших закордонних партнерів така ситуація стане сигналом, що питання деокупації Криму більше не є у фокусі уваги України. Відсутність державної підтримки буде видимою ознакою капітуляції у війні, яку Росія веде проти України", - заявили в правозахисній організації.

Тому в Українському ПЕН вважають неприпустимим блокування державного фінансування кримськотатарського телеканалу та закликає органи влади якомога швидше відновити підтримку ATR.

Як повідомляв Укрінформ, 10 лютого кримськотатарський телеканал ATR, який після окупації Криму Росією з 2015 року веде мовлення з Києва, заявив про те, що йому заблокували фінансування.

Телеканал запустив марафон #SaveATR з ефірами без ведучих і гостей.

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський пояснив, що на 2020 рік телеканалу передбачено 50 мільйонів гривень, МКМС відкрило асигнування на 8,4 мільйона. Проте Державне казначейство не провело цю операцію, тому що виявилися розбіжності в трактуванні закону про публічні закупівлі між ATR та казначейством.