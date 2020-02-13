Сеітаблаєв закликає кримчан долучитися до флешмобу на підтримку ATR

Український режисер і актор Ахтем Сеітаблаєв закликав жителів анексованого Криму приєднатися до флешмобу на підтримку телеканалу ATR.

Із такою заявою він виступив в ефірі мовника.

“До наших співвітчизників, які мешкають на території тимчасово окупованого Криму, я би звернувся з таким проханням: якщо у вас буде час і натхнення (а я знаю, що у вас вони будуть), у всіх є телефони, ... якщо ви скажете два слова Save ATR на тлі Криму, – це буде підтвердженням того, що ви чекаєте передачі телеканалу ATR, і що Крим – це Україна”, – зазначив Сеітаблаєв.

Водночас, звертаючись до керівництва держави, він підкреслив, що інформаційна війна на сьогодні залишається одним із головних напрямків протидії російській агресії.

Як повідомляв Укрінформ, кримськотатарському телеканалу ATR, який після окупації Криму Росією з 2015 року веде мовлення з Києва, заблокували фінансування.

10 лютого кримськотатарський телеканал ATR повідомив про блокування його фінансування. Тому канал запустив марафон #SaveATR, з ефірами без ведучих і гостей.

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський пояснив, що на 2020 рік телеканалу передбачено 50 млн грн, МКМС відкрило асигнування на 8,4 млн грн. Проте Державне казначейство не провело цю операцію, тому що виявилися розбіжності в трактуванні закону про публічні закупівлі між ATR та казначейством.