Захист Алієвої надіслав запит до ФСБ з приводу її затримання

До "кримського управління ФСБ" у зв'язку з неодноразовими затриманнями на адміністративному кордоні з Кримом дочки кримськотатарського активіста і політв'язня Мусліма Алієва захист надіслав запит.

Про це Кримській солідарностіповідомив адвокат Олексій Ладін.

"Захист ндісдав адвокатський запит на ім'я генерала Управління ФСБ по Криму Л. Михайлюка і на ім'я міністра внутрішніх справ по Криму П. Каранда з проханням надати інформацію про те, чи знаходиться Гульсум Алієва у розшуку. Якщо так, то на яких підставах", - розповів Ладін.

Адвокат просив уточнити дату, з якої Алієва знята з розшуку після закриття порушених проти неї адміністративної та кримінальної справ.

"Я просив надати інформацію про те, чи перебуває вона у списку екстремістів, терористів, і якщо перебуває, то за яких підстав і хто надіслав документи про її включення до цього списку", - уточнив Ладін.

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Захист також поставив питання про притягнення "винних посадових осіб до відповідальності, у зв'язку з порушеннями прав Гульсум Алієвої, які стали такими, що їй обмежують виїзд з території Криму".

Ладін нагадав, що стосовно його підзахисної було складено "протокол доставлення", і після того, як Алієву звільнили, вона повторно намагалася проїхати на територію материкової України, але її знову затримали.

Як повідомляв Укрінформ, 3 січня дочку політв'язня Мусліма Алієва Гульсум затримали на кримській стороні КПП "Каланчак" і відвезли до так званого відділу поліції в Армянську. Протримавши понад 5 годин, її відпустили, але під час повторної спроби проїхати на територію материкової України, вона знову була затримана.

На думку захисту, підставою для затримання стало те, що Алієву досі не зняли з бази розшукуваних осіб (федеральна база розшуку МВС Росії).

У 2018 році щодо активістки Кримської солідарності Гульсум Алієвої було порушено адміністративну справу за ст. 20.3.1 КпАП РФ і кримінальну справу за ст. 282 КК РФ (розпалювання ворожнечі та ненависті). Вона була зареєстрована в списку екстремістів і терористів під номером 766. Пізніше обидві справи були припинені.

Фото: Антон Наумлюк