Затриману в Криму активістку Алієву відпустили

Доньку політв'язня, активістку Гульсум Алієву відпустили через п'ять годин після затримання на адмінкордоні в окупованому Криму.

Про це повідомляє в Facebook Кримська солідарність.

"Через 5 годин Гульсум Алієву відпустили", - йдеться в інформації.

Як повідомляв Укрінформ, 13 січня на адміністративному кордоні під час виїзду з окупованого Криму прикордонники ФСБ затримали і відвезли у відділення поліції м. Армянська дочку політв'язня Гульсум Алієву. Для надання юридичної допомоги активістці в Армянськ виїхали адвокати Еміль Курбедінов і Едем Семедляєв.

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У 2018 році відносно активістки Кримської солідарності Гульсум Алієвої було порушено адміністративну справу за ст. 20.3.1 КпАП РФ (розпалювання ворожнечі і ненависті) і кримінальну справу за ст. 282 КК РФ. Пізніше обидві справи було закрито.

Постанову про припинення кримінальної справи та кримінального переслідування було вручено Гульсум Алієвій 25 січня 2019 року, однак, незважаючи на це, її дані дотепер не виключені зі списку екстремістів і терористів, в якому вона зареєстрована під номером 766. Деякий час Алієва перебувала в розшуку , що раніше вже було причиною її затримання на адмінкордоні.