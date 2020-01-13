До затриманої на адмінкордоні в Криму активістки виїхали адвокати

До затриманої російськими силовиками на адміністративному кордоні з окупованим Кримом і доставленої в поліцію Армянська Гульсум Алієвої виїхали адвокати.

Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов на своїй сторінці у Facebook.

"Прямуємо з Едемом Семедляєвим в Армянськ, де необгрунтовано утримується Гульсум Алієва, донька політв'язня Мусліма Алієва", - написав Курбедінов.

За його словами, постійний тиск ФСБ на активістів і членів їхніх сімей стають закономірністю в Криму.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 13 січня, прикордонна служба ФСБ затримала доньку політв'язня Гульсум Алієву під час перетину адміністративного кордону. Дівчину примусово доставили в так званий відділ поліції м.Армянська.

У 2018 році стосовно активістки Кримської солідарності Гульсум Алієвої було порушено адміністративну справу за ст.20.3.1 Коап РФ (розпалювання ворожнечі і ненависті) і кримінальну справу за ст.282 КК РФ. Пізніше обидві справи були закриті.

Постанову про припинення кримінальної справи та кримінального переслідування було вручено Гульсум Алієвій 25 січня 2019 року, однак, незважаючи на це, її дані досі не виключені зі списку екстремістів і терористів, в якому вона зареєстрована під номером 766. Деякий час Алієва перебувала в розшуку , що раніше вже було причиною її затримання на адмінкордоні.