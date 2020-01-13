Дружина політв'язня Мемедемінова розповіла про принизливі умови його етапування

Дружина політв'язня Нарімана Мемедемінова після побачення з чоловіком розповіла про принизливі умови його етапування.

Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність.

"11 січня 2020 року Лемарі Мемедеміновій вдалося потрапити на побачення з чоловіком Наріманом Мемедеміновим, якого етапували 24 грудня 2019 року в СІЗО м. Шахти. В ході побачення Наріман Мемедемінов розповів про своє етапування з СІЗО м.Ростова ", - йдеться в повідомленні.

За словами дружини, після того, як учасників етапу з потяга стали переводити в машину, їх "причепили наручниками до тросу".

"Перевозили їх потягом, це десь півтори години їзди. Коли з потяга переводили в машину, натягнули трос і до нього причепили їх наручниками. Вони з величезними сумками, прикуті до цього тросу, пересувалися від потяга до машини ", - розповіла Мемедемінова.

За її словами, в СІЗО м. Шахти Нарімана Мемедемінова помістили в загальну камеру на 4 людини. Що стосується умов утримання, воду в СІЗО дають вранці і ввечері на 1 годину, прогулянки - п'ять днів на тиждень, крім вихідних, ліки забирають і видають "за потребою".

Як повідомила жінка, її чоловіка стали турбувати болі в спині, у зв'язку з чим він написав заяву на медогляд.

Як повідомлялося, 2 жовтня 2019 року, в Південному окружному військовому суді відбулося судове засідання за "справою" Нарімана Мемедемінова, на якому суд засудив його до 2 років і 6 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також заборонив займатися адмініструванням сайтів протягом двох років.

Наріман Мемедемінов - цивільний журналіст, блогер, активіст Кримської солідарності. Російські силовики затримали його в кінці березня 2018 року. Мемедемінову висунули обвинувачення за ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу Росії (публічні заклики до проведення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі Інтернет).

Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження у зв'язку з винесенням російським судом вироку кримськотатарському журналісту, блогеру Наріману Мемедемінову.

Національна спілка журналістів України назвала арешт Мемедемінова в Криму "порушенням прав на свободу думки, вільне отримання і поширення інформації, в тому числі за допомогою мережі Інтернет".

Фото: ctrcenter