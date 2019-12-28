Експерт довів, що запис допиту фігуранта “сімферопольської справи” змонтували
Про це повідомляє Крим.Реалії.
«Я відвідав свого підзахисного Арсена Джеппарова 23 грудня, напередодні його етапування. Метою візиту було повідомлення його про результати незалежної експертизи. Я повідомив його, що мені прийшов висновок фахівця експерта-фоноскопіста, який проводив дослідження щодо аудіозапису, де мій підзахисний спілкується з оперативним співробітником. На цьому аудіозаписі він, нібито, визнає, що є членом «Хізб ут-Тахрір». Аудіозапис триває 5 хвилин 27 секунд. У цій розмові експерт виявив чотири фрагменти монтажу», - розповів Азаматов в коментарі ЗМІ.
За словами адвоката, висновок незалежного експерта ляже на додаток до апеляційної скарги. Згідно з матеріалами справи, даний аудіозапис розмови став основним для обвинувального вироку.
Південний окружний військовий суд міста Ростов-на-Дону засудив Арсена Джеппарова до 13 років і 6 місяців колонії суворого режиму. За інформацією Крим.Реалії, Арсена Джеппарова етапували в колонію міста Новочеркаськ.
З ростовського СІЗО, за інформацією ЗМІ, раніше етапували десятьох кримчан. Йдеться про Вадима Сірука, Інвера Бекірова, Арсена Джеппарова, Еміра-Усеїна Куку, Теймура і Узеїра Абдуллаєва, Мусліма Алієва, Рефата Алімова, Енвера Сейтосманова і Нарімана Мемедемінова.
Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливих переслідувань в Росії і в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, додавши до списку угруповань, названих «терористичними».