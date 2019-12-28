Експерт довів, що запис допиту фігуранта “сімферопольської справи” змонтували

Адвокат з ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Айдер Азаматов під час щомісячної зустрічі громадського об'єднання «Кримська солідарність» 28 грудня розповів про «монтаж аудіозапису допиту» одного з фігурантів справи.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

«Я відвідав свого підзахисного Арсена Джеппарова 23 грудня, напередодні його етапування. Метою візиту було повідомлення його про результати незалежної експертизи. Я повідомив його, що мені прийшов висновок фахівця експерта-фоноскопіста, який проводив дослідження щодо аудіозапису, де мій підзахисний спілкується з оперативним співробітником. На цьому аудіозаписі він, нібито, визнає, що є членом «Хізб ут-Тахрір». Аудіозапис триває 5 хвилин 27 секунд. У цій розмові експерт виявив чотири фрагменти монтажу», - розповів Азаматов в коментарі ЗМІ.

За словами адвоката, висновок незалежного експерта ляже на додаток до апеляційної скарги. Згідно з матеріалами справи, даний аудіозапис розмови став основним для обвинувального вироку.

Південний окружний військовий суд міста Ростов-на-Дону засудив Арсена Джеппарова до 13 років і 6 місяців колонії суворого режиму. За інформацією Крим.Реалії, Арсена Джеппарова етапували в колонію міста Новочеркаськ.

З ростовського СІЗО, за інформацією ЗМІ, раніше етапували десятьох кримчан. Йдеться про Вадима Сірука, Інвера Бекірова, Арсена Джеппарова, Еміра-Усеїна Куку, Теймура і Узеїра Абдуллаєва, Мусліма Алієва, Рефата Алімова, Енвера Сейтосманова і Нарімана Мемедемінова.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливих переслідувань в Росії і в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, додавши до списку угруповань, названих «терористичними».