Кримським політв'язням посилили умови тримання в СІЗО Таганрога

Фігурантам першої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір" братам Узеїру і Теймуру Абдуллаєвим після винесення вироку посилили умови тримання в СІЗО міста Таганрога.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила мати політв'язнів Діляра Абдуллаєва.

"Моїм синам посилили умови тримання. Узеїр в одиночній камері у спецблоці на самому останньому поверсі, на четвертому, а Теймура прямо з автозаку помістили в підвал в карцер", - повідомила Абдуллаєва.

За її словами, крім нестерпних нелюдських умов, співробітники Таганрозького СІЗО демонструють знущальне ставлення, з погрозами: мовляв, тепер ви побачите, що це вам не ростовське СІЗО.

Як вважає жінка, після винесення остаточного вироку Верховного Суду РФ до фігурантів цієї справи стали ставитися з огляду на "жорсткість інкримінованої статті, як до терористів, які здійснили терор".

"Що ж робити? Як зупинити ці тортури над нашими невинними дітьми? Одне знаю точно: мовчати не можна, ми не маємо право мовчати, доки наші діти в тюрмі", - сказала мати політв'язнів, звертаючись до держави Україна і міжнародних організацій із закликом "зупинити це свавілля".

Як повідомлялося, 24 грудня Верховний суд РФ після розгляду апеляційної скарги на рішення Північно-Кавказького окружного військового суду м. Ростов-на-Дону фігурантам сімферопольської групи "Хізб ут-Тахрір" залишив чинним вирок, лише на півроку зменшивши строки кожному з них.

Абдуллаєв Теймур отримав 16 років 6 місяців і 1 рік 4 місяці адміністративного нагляду, Абдуллаєв Узеїр - 12 років і 6 місяців.