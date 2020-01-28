Фігуранту "ялтинської справи" Джеппарову зробили операцію в російському СІЗО

Фігуранту "справи Хізб ут-Тахрір" Арсену Джеппарову, стан здоров'я якого був причиною скарг адвоката і звернень омбудсмена Людмили Денісової до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, провели необхідну операцію і призначили лікування.

Про це у Facebook з посиланням на адвоката Айдера Азаматова повідомляє Кримська солідарність.

"Адвокат Айдер Азаматов повідомив, що після низки скарг і поїздки представника ГНК (Громадська наглядова комісія - ред.) до СІЗО-4 м. Шахти, Арсену Джеппарову провели необхідну хірургічну операцію і призначили лікування", - йдеться в повідомленні.

За словами Азаматова, допомогу у вирішенні проблем зі здоров'ям Джеппарову надав голова ГНК по Ростовській області Ігор Омельченко, який після чергової скарги адвоката на бездіяльність керівництва СІЗО оперативно виїхав для вирішення проблем зі здоров'ям Джеппарова.

Після прибуття голови ГНК Арсена вивели до лікаря, хірургічним шляхом вирізали фурункул за вухом, який вже гноївся, зробили перев'язки, призначили лікування і дають антибіотики.

Раніше адвокат Джеппарова неодноразово заявляв про тортурні умови тримання його підзахисного і ненадання йому кваліфікованої медичної допомоги. Джеппаров домагався зустрічі з фельдшером СІЗО близько місяця, йому відмовляли в проведенні хірургічної операції у зв'язку з тим, що його "можуть викликати на слідчі дії".

Як повідомлялося, Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону 12 листопада 2019 року засудив до ув'язнення в колонії суворого режиму шістьох фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір". Мусліма Алієва засуджено до 19 років ув'язнення, Інвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усейн Куку - 12, Вадим Сірук - 12, Рефат Алімов - 8, Арсен Джеппаров - 7 років.

Утримують під вартою з 18 квітня 2016 року. До арешту працював оператором на газовій котельні.