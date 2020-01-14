Ненадання медичної допомоги Джеппарову спричинило появу пухлини — Денісова

Утримання політв`язня Арсена Джеппарова в “ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю” спричинило появу пухлини.

Про це в Facebook повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

“У незаконно затриманого кримського татарина з'явилася пухлина на нижній щелепі під правим восьмим нижнім зубом, яка переходить в гортань. Через що він не може відкривати рота та ковтати”, - повідомила Денісова.Утримання політв`язня Арсена Джеппарова в “ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю” спричинило появу пухлини.

Про це в Facebook повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

“У незаконно затриманого кримського татарина з'явилася пухлина на нижній щелепі під правим восьмим нижнім зубом, яка переходить в гортань. Через що він не може відкривати рота та ковтати”, - повідомила Денісова.

Як прокоментувала омбудсмен, ненадання медичної допомоги Арсену Джеппарову суперечить гарантованим нормам статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод та пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями від 30.08.1955, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН.

“Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново вжити заходів для відновлення прав Арсена Джеппарова – провести повне медичне обстеження та надати кваліфіковану медичну допомогу”, - заявила Денісова.

Як повідомлялося, російські силовики затримали Арсена Джеппарова, а також Рефата Алімова, Емір-Усеіна Куку, Мусліма Алієва, Інвера Бекірова і Вадима Сірука в лютому-квітні 2016 року в Ялті, звинувативши в причетності до забороненої у Росії ісламської політичної організації "Хізб-ут-Тахрір".

Раніше Укрінформ повідомляв, що адвокат Айдер Азаматов зробив заяву, що у Арсена Джеппарова за вухами з'явилися два типи фурункулів, через що він потерпає від сильного болю.

Як прокоментувала омбудсмен, ненадання медичної допомоги Арсену Джеппарову суперечить гарантованим нормам статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод та пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями від 30.08.1955, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН.

“Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново вжити заходів для відновлення прав Арсена Джеппарова – провести повне медичне обстеження та надати кваліфіковану медичну допомогу”, - заявила Денісова.

Як повідомлялося, російські силовики затримали Арсена Джеппарова, а також Рефата Алімова, Емір-Усеіна Куку, Мусліма Алієва, Інвера Бекірова і Вадима Сірука в лютому-квітні 2016 року в Ялті, звинувативши в причетності до забороненої у Росії ісламської політичної організації "Хізб-ут-Тахрір".

Раніше Укрінформ повідомляв, що адвокат Айдер Азаматов зробив заяву, що у Арсена Джеппарова за вухами з'явилися два типи фурункулів, через що він потерпає від сильного болю.