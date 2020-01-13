Денісова просить РФ надати допомогу хворому фігуранту “сімферопольської справи”

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала уповноваженого з прав людини в РФ Тетяну Москалькову посприяти у наданні медичної допомоги політв’язню Арсену Джеппарову.

Про це український омбудсмен повідомила у Facebook.

“Звертаюся до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової терміново вжити заходів для відновлення прав Арсена Джеппарова, а саме сприяти проведенню повного медичного обстеження, за результатами якого надати кваліфіковану медичну допомогу”, - написала вона.

Денісова уточнила, що у Джеппарова значно погіршився стан здоров'я — за вухами з'явилися фурункули, які спричиняють сильний біль. Він також потерпає від постійного головного болю, підвищеного тиску та новоутворень на обличчі. Попри звернення адвоката до адміністрації установи, де утримують Джеппарова, медичну допомогу йому так і не надали.

“Адвокатом неодноразово подавалися заяви адміністрації пенітенціарної установи про необхідність надання медичної допомоги. Однак, попри наявні проблеми зі здоров'ям, на порушення міжнародних стандартів утримання осіб, засуджених до позбавлення волі, медичні працівники не надають належну допомогу громадянину України”, - заявила омбудсмен.

Денісова додала, що таке ставлення до в’язня суперечить гарантованим нормам статті третьої Конвенції про захист прав людини і основних свобод та пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями від 30.08.1955, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН.

Як повідомлялося, Арсен Джеппаров засуджений за справою «Хізб ут-Тахрір», йому присудили до 7 років колонії суворого режиму.

фото: atr