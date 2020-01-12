Стан фігуранта “ялтинської справи” Джеппарова погіршився - адвокат

В одного з фігурантів "справи Хізб-ут-Тахрір" Арсена Джеппарова, якого тримають у СІЗО російського міста Шахти, погіршився стан здоров'я.

Про це в Facebook написав його адвокат Айдер Азаматов.

"Сьогодні мені стало відомо, що у Арсена Джеппарова (фігурант кримінальної "справи Хізб-ут-Тахрір" із так званої Ялтинської групи), який наразі перебуває у СІЗО м.Шахти, погіршився стан здоров'я", - написав адвокат.

За його даними, у Арсена Джеппарова за вухами з'явилися два типи фурункулів, через які у нього з'явився сильний біль.

"Водночас у Арсена вже були проблеми з постійно високим тиском, постійним головним болем і жировиками, які з'явилися на обличчі", - додав Азаматов.

Він наголовив, що адміністрація СІЗО не реагує на ці проблеми, на письмові та усні заяви Арсена і його захисту про надання медичної допомоги.

"Хочу нагадати, що у колишнього військовополоненого ВМС України Юрія Будзила такі фурункули дуже часто з'являлися на шиї і їх постійно доводилося видаляти. Однак у СІЗО "Лефортово" медики надавали медичну допомогу Юрію Будзылу і хірургічне втручання запобігало можливим наслідками з такими утвореннями. Але чомусь у разі з Арсеном Джеппаровим допомогу йому не надають і СІЗО не реагує, вчиняючи злочин стосовно людини, у даному разі громадянина України", - відзначив адвокат.

Він повідомив, що зараз готує всі необхідні скарги на бездіяльність керівництва СІЗО, пов'язану з ненаданням медичної допомоги його підзахисному.

Також, за його словами, генеральний консул України в Ростовській області Тарас Малишевський проінформований про цю ситуацію і найближчим часом має відвідати Арсена Джеппарова.

Як повідомлялося, російські силовики затримали Арсена Джеппарова, а також Рефата Алімова, Емір-Усеіна Куку, Мусліма Алієва, Інвера Бекірова і Вадима Сірука в лютому-квітні 2016 року в Ялті, звинувативши в причетності до забороненої у Росії ісламської політичної організації "Хізб-ут-Тахрір".