В окупованому Криму блокують близько 20 українських сайтів, у тому числі Укрінформ

Інтернет-провайдери в окупованому Криму блокують 18 українських інформаційних сайтів, у тому числі Укрінформ, сайти Меджлісу кримськотатарського народу, організації Хізб ут-Тахрір і Свідків Єгови, а також дві соціальні мережі.

Про це за результатами моніторингу, проведеного в листопаді-грудні 2019 року в дев'яти кримських містах, повідомляє Кримська правозахисна група.

"У Криму 9 провайдерів повністю блокують 23 сайти ... Станом на кінець грудня 2019 року ці провайдери не дають доступ мінімум до 23 сайтів, які вільно працюють на підконтрольній Україні території: "Цензор.нет", QHA, "Слід.нет" , UAinfo, 5 канал, "112 Україна", "Апостроф", "Фокус", "Главком", "Центр журналістських розслідувань", "ТонеТо", "Депо", "Українська правда", РБК, Укрінформ, "Лівий берег" , "Дзеркало тижня", "Стрічка", а також сайти соціальних мереж Лінкедін і Телеграм і сайти Меджлісу кримськотатарського народу, Свідків Єгови і Хізб ут-Тахрір", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у 5 провайдерів з 9 недоступний сайт громадського об'єднання "Кримська Солідарність".

Як зазначили в КПГ, перевірку доступності сайтів монітори провели за допомогою мереж 9 різних провайдерів у 9 кримських населених пунктах: БілНет (Білогірськ), SevStar (Севастополь), Мрія (Сімферополь), Боспортелеком (Керч), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопський район), Сиваш-нет (Красноперекопськ), Гігабайт (Бахчисарай), Джанкой-онлайн (Джанкой).

Правозахисники наголошують, що всього кілька сайтів із наведеного списку заблоковані з посиланням на вимоги окупаційної влади - Роскомнагляду. Найчастіше з ними просто не встановлюється з'єднання або на екрані з'являється напис «Помилка 403».

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""Провайдери блокують навіть ті сайти, які не внесені в реєстр заборонених у Росії. Отже, формальних підстав для обмеження доступу до таких ресурсів немає навіть у законодавстві РФ", - зазначають у КПГ.

Як зазначається, у підконтрольному Кремлю медіапросторі Криму формується нетерпимість до українців, мусульман, кримських татар та інших груп. Ці дії є серйозним обмеженням свободи слова та порушують міжнародні норми, які забороняють розпалення ненависті і зобов'язують держави не допускати надмірного втручання у вільне поширення інформації. Влада Росії в Криму прагне до знищення плюралізму думок і фактичної заміни незалежних ЗМІ джерелами державної російської пропаганди. Таким чином, кримчан, по суті, позбавляють можливості отримувати інформацію про Україну і проблеми у сфері прав людини в Криму, тому що підконтрольні Кремлю ЗМІ приховують більшість таких фактів від жителів півострова, вважають активісти Кримської правозахисної групи.

З огляду на вищесказане, Кримська правозахисна група на міжнародних заходах вимагає від Російської Федерації негайно припинити блокування незалежних українських онлайн-медіа на території Криму і закликає міжнародні організації та уряди посилити тиск на Російську Федерацію для того, щоб вона припинила незаконні обмеження свободи слова в Криму.