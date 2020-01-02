Естонія обіцяє тримати українське питання на порядку денному Радбезу ООН

Естонія обіцяє тримати українське питання на порядку денному Радбезу ООН

Ексклюзив
Укрінформ
Питання окупації України постійно стоятиме на порядку денному Ради безпеки ООН.

Про це сказав в коментарі власному кореспондентові Укрінформу постійний представник Естонії при ООН Свен Юргенсон – держави, яка з 1 січня представляє в Радбезі Східну Європу.

"Питання окупації України, зокрема Криму, сьогодні найважливіше, і ми намагатимемося постійно тримати його на порядку денному. Це найбільш болюче питання", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання щодо конфліктів у Східній Європі, яким займатиметься Рада безпеки ООН, він сказав, що до них також належать ситуація у Придністров’ї та Грузії.

"Ми маємо також інші потенційні конфлікти — якщо ви подивитеся на Придністров’я чи на окупацію частини Грузії. Але українське питання найбільш гостре на цей момент", - зауважив Юргенсон.

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Як повідомляв Укрінформ, 1 січня до складу Ради безпеки ООН увійшли нові непостійні члени: Нігер, Сент-Вінсент і Гренадіни, Туніс, В’єтнам та Естонія, яка представлятиме регіон Східної Європи. Досі цю роль виконувала Польща, а ще раніше, у 2016-2017 роках, - Україна.

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