Естонія обіцяє тримати українське питання на порядку денному Радбезу ООН

Питання окупації України постійно стоятиме на порядку денному Ради безпеки ООН.

Про це сказав в коментарі власному кореспондентові Укрінформу постійний представник Естонії при ООН Свен Юргенсон – держави, яка з 1 січня представляє в Радбезі Східну Європу.

"Питання окупації України, зокрема Криму, сьогодні найважливіше, і ми намагатимемося постійно тримати його на порядку денному. Це найбільш болюче питання", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання щодо конфліктів у Східній Європі, яким займатиметься Рада безпеки ООН, він сказав, що до них також належать ситуація у Придністров’ї та Грузії.

"Ми маємо також інші потенційні конфлікти — якщо ви подивитеся на Придністров’я чи на окупацію частини Грузії. Але українське питання найбільш гостре на цей момент", - зауважив Юргенсон.

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Як повідомляв Укрінформ, 1 січня до складу Ради безпеки ООН увійшли нові непостійні члени: Нігер, Сент-Вінсент і Гренадіни, Туніс, В’єтнам та Естонія, яка представлятиме регіон Східної Європи. Досі цю роль виконувала Польща, а ще раніше, у 2016-2017 роках, - Україна.