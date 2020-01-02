З 1 січня Східну Європу в Радбезі ООН представляє Естонія

1 січня до складу Ради Безпеки ООН увійшли нові непостійні члени: Нігер, Сент-Вінсент і Гренадіни, Туніс, В’єтнам та Естонія, яка представлятиме регіон Східної Європи.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Зараз Радбез ООН не в найкращій формі. Антагонізм «постійної п’ятірки» у стилі часів Холодної війни доволі часто призводить до паралізації роботи ключового органу, відповідального за підтримання міжнародного миру і безпеки», - сказав речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, коментуючи оновлення складу Ради Безпеки.

Як приклад «паралізації роботи» Ніколенко навів «неспроможність адекватно відреагувати» на виклики, пов’язані з агресією Росії проти України, ситуацію в Сирії, Лівії, Ємені, палестинсько-ізраїльський конфлікт.

Оновлення складу непостійних членів, зазначив речник українського постпредства, «це завжди можливість пошуку стратегічних спільних знаменників». Він нагадав, що десять обраних членів Радбезу не мають права вето, «проте можуть виступати рушійною силою там, де позиції «постійної п’ятірки» безкомпромісно розходяться».

Регіон Східної Європи представлятиме Естонія (досі цю роль виконувала Польща, а ще раніше, у 2016-2017 роках - Україна).

Серед пріоритетів естонської делегації, зазначив Ніколенко, дотримання принципів незастосування сили та невизнання незаконної анексії територій – «питання, які для нас становлять посилений інтерес».

«Будемо активно працювати з новими обраними членами над українським порядком денним», - додав він.

Як відомо, до складу Ради Безпеки ООН входять 15 країн-членів — 5 постійних і 10 непостійних, які обираються Генеральною Асамблеєю ООН на два роки (по п’ять щороку). Країни Східної Європи в Радбезі представляє лише один непостійний член. Росія є постійним членом. П’ять «великих» країн - Велика Британія, Китай, Росія, США і Франція — мають «право вето», тобто можуть заблокувати будь-яке рішення Радбезу, чим постійно користується РФ при розгляді питань, пов’язаних з її агресією проти України. Україна неодноразово виступала із пропозицією обмежити «право вето» в РБ.