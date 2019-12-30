Екссекретар Радбезу ООН про російську агентуру: Інколи дивно, як тупо вони паляться

Голова секретаріату Ради Безпеки ООН у 2009-2016 роках Олександр Мацука неодноразово стикався з активністю агентів російських спецслужб.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, про це він написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи висловлювання колишнього постпреда України при ООН Володимира Єльченка в інтерв’ю Укрінформу та негативну реакцію на них російських політиків та пропагандистських ЗМІ.

«Я теж разом зі своїми колегами в Секретаріаті ООН чимало російських агентів побачив, - зазначив Мацука. - Інколи навіть дивно було, як тупо вони паляться».

За його словами, у 2015 році на роботу в секретаріат ООН прибув росіянин. «І майже зразу почав нишпорити по шухлядах у сусідніх відділах. Особливо полюбляв близькосхідний (де Сирія) та східноєвропейський (де Україна) підрозділи, - згадує дипломат. - А коли його ловили в чужих кабінетах, то виправдовувався, що, мовляв, заблукав, чи милувався видом з вікна».

За словами Мацуки, «колеги ніяк не могли збагнути, що він сподівався знайти, адже вся інформація зберігається на електронних носіях, а він паперові чернетки шукав». «Він і досі в ООН працює, хоч усі навколо знають, що він недолугий шпигун, - додав ексголова секретаріату Радбезу. - І він не один такий».

Але ООН, за його словами, специфічна структура. «Таких шпигунів ООН ні заарештувати, ні вислати не може. От Москва цим і користується», - зазначив Мацука. Постпредство Росії при ООН через свою мережу інформаторів, як пояснив він, «контролює і офіс Генсека, і вихід практично всіх документів ООН». «Як тільки документ потрапляє до служби російських перекладів, його зміст одразу стає відомим у постпредстві Росії. Недарма Москва так пручається переведенню служби перекладів на аутсорсинг», - написав він.

За словами дипломата, він був свідком того, як Москва намагалася контролювати секретаріат на найвищому рівні. «На початку російської агресії проти Грузії мені доручили підготувати проєкт заяви Генсека, - згадує Мацука. - Я тільки почав писати текст, а тодішній російський постпред Чуркін уже дзвонив в офіс Генсека з вимогою, щоб у заяві не було закликів до стриманості та до негайного припинення вогню. А коли заява все-таки вийшла, Чуркін «впав у нєрви» та влаштував у Радбезі публічну істерику заступнику Генсека Линну Паско. Бо знав, що саме той порадив Генсекові не піддаватися на шантаж Москви».

У інтерв’ю Укрінформу Єльченко зазначив, що російські кадри в секретаріаті «працюють на спецслужби Росії або, у м’якшому варіанті — на постпредство РФ». На його думку, «це агентурна мережа, створена в межах ООН».