В окупованій Каховці немає пального, люди розкуповують цукор та борошно - соцмережі

В окупованій Каховці на тимчасово окупованій території Херсонщини спостерігається дефіцит пального, місцеві жителі активно скуповують цукор і борошно.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці журналіст Олег Батурін.

«Каховка. Бензину й іншого пального нема ніякого, навіть у бариг. Іноді завозять пальне в Чаплинку, але з Каховки туди доїхати заправитися не встигають: місцеві все розгрібають. Люди гребуть цукор, борошно, масло», - написав журналіст.

За його словами, вартість проїзду автобусом по Каховці - 70 рублів, Каховка - Любимівка - 100 рублів. Як наголошує Батурін, це в рази дорожче, ніж було до приходу «освободітєлєй», і значно дорожче, ніж в Україні після всіх останніх подорожчань на проїзд громадським транспортом.

Також, за його словами, в Каховці виникла ще одна проблема - нестача рубльової готівки.

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«Та ж рашапенсія або якісь інші рашавиплати від окупантів приходять на банківські картки, яка через постійні перебої з інтернетом, світлом і проблемами з логістикою, перетворюється на "гарбуз"», - зазначив Батурін. За його словами, і на ринок з окупаційною карткою за овочами чи фруктами не підеш.

Як повідомляв Укрінформ, на тимчасово окупованій території Херсонщини люди скуповують у магазинах продукти харчування першої необхідності.