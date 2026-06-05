Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України

Слідчі Нацполіції вже зібрали докази участі в незаконних збройних формуваннях щодо сотень іноземних найманців, які воюють на боці росіян.

Про це поінформував перший заступник голови Національної поліції України – начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе під час зустрічі української делегації з представниками Федерального бюро розслідувань США, повідомляє Департамент комунікації Нацполіції України, передає Укрінформ.

“Окремим напрямом залишається робота щодо встановлення та притягнення до відповідальності іноземних найманців, які воюють на боці Росії. Так, слідчими Нацполіції вже зібрано докази участі в незаконних збройних формуваннях щодо сотень таких осіб. Один із таких фігурантів був затриманий у США під час спроби перетину кордону з Мексикою”, - заявив Цуцкірідзе.

Він сказав, що у НПУ переконані, що ефективність таких розслідувань напряму залежить від швидкого обміну інформацією, спільного аналізу доказів і координації дій з міжнародними партнерами.

Як зазначив голова Нацполіції України Іван Вигівський, сьогодні співпраця між НПУ і правоохоронними органами США має практичний і результативний характер.

Він повідомив, що за кожним контактом, спільною операцією чи розслідуванням стоять конкретні результати - встановлені злочинці, екстрадиції, викриті транснаціональні злочинні мережі і підвищення безпеки обох держав.

“Так, українські правоохоронці спільно з ФБР брали участь у викритті міжнародних угруповань, які здійснювали атаки з використанням програм-вимагачів на компанії у США та країнах Європи. В межах одного з розслідувань задокументовано збитки потерпілих на суму понад 120 мільйонів доларів. Крім цього, лише цього року до США екстрадовано двох розшукуваних осіб, а до України повернуто трьох громадян, які перебували у міжнародному розшуку”, - сказав Вигівський.

Окрему увагу учасники зустрічі приділили питанням кібербезпеки і протидії діяльності міжнародних кіберугруповань.

Як заявив голова НПУ, Україна за останні роки стала одним із ключових джерел інформації щодо діяльності російськомовних транснаціональних кіберугруповань, які здійснюють атаки проти цілей у США, країнах Європейського Союзу та інших державах-партнерах.

“Саме тому обмін оперативною інформацією має важливе значення не лише для наших країн, а й для міжнародної безпеки загалом”, - наголосив Вигівський.

Цуцкірідзе акцентував увагу на необхідності подальшого посилення взаємодії у сфері міжнародних розслідувань.

Сторони зустрічі обговорили і питання розслідування воєнних злочинів та боротьбу з транснаціональною організованою злочинністю, незаконним обігом наркотиків, торгівлею людьми та відмиванням коштів.

Зі свого боку заступник помічника директора управління кібероперацій Федерального бюро розслідувань Джейсон Фой Білноскі відзначив внесок українських поліцейських у боротьбу з транснаціональною кіберзлочинністю.

Він вважає, що українські правоохоронці мають унікальний досвід протидії сучасним кіберзагрозам в умовах повномасштабної війни.

“Цей досвід є надзвичайно цінним для міжнародної правоохоронної спільноти. Ми зацікавлені у подальшому розвитку співпраці, спрямованої на протидію кіберзлочинності, захист критичної інфраструктури та викриття транснаціональних злочинних мереж”, - сказав представник ФБР.

Очільник українських поліцейських подякував партнерам за плідну співпрацю між правоохоронними органами обох країн.

Як повідомляв Укрінформ, у Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили імена понад тисячі кубинців, які підписали контракт із російським військовим відомством.

Фото: Нацполіція