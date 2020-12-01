ОБСЄ зафіксувала вісім порушень за добу на Донбасі

Місія ОБСЄ зафіксувала протягом минулої доби 8 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 286/2020, опублікованому у вівторок Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ).

"У Донецькій області СММ зафіксувала 8 порушень режиму припинення вогню, зокрема 6 вибухів невизначеного походження, два з яких сталися вранці 30 листопада в районі на південний захід від Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька)", - йдеться у повідомленні.

Нагадується, що добою раніше в цій області Місія зафіксувала 76 порушень режиму припинення вогню, зокрема 9 вибухів від вихідного вогню в радіусі 5 км від ДФС.

У Луганській області за минулу добу СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню, як і протягом попередньої доби. Востаннє порушення режиму припинення вогню на Луганщині фіксувалися в ніч із 27 на 28 листопада.

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Загалом після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому досягнуто домовленості про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду, СММ зафіксувала загалом 2 764 порушення режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (зокрема 1 070 вибухів, 85 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 33 спалахи дульного полум’я, 27 освітлювальних ракет, а також 1 549 черг і пострілів).