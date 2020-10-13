Боррель закликав Москву до повного виконання Мінських домовленостей

Високий представник ЄС Жозеп Боррель у вівторок під час телефонної розмови з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим нагадав, що поліпшення рівня відносин між ЄС і Росією можливе лише після повного виконання російською стороною Мінських домовленостей.

Про це повідомляється на сайті Європейської служби зовнішніх справ, передає кореспондент Укрінформу.

«Високий представник/віцепрезидент Боррель поінформував міністра Лаврова про згоду серед міністрів закордонних справ ЄС щодо збереження нинішнього підходу до відносин між ЄС і Росією, і у цьому повна імплементація Мінських угод залишається ключовою. Він закликав Росію повною мірою виконати Мінські домовленості», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час телефонної розмови Боррель наголосив на прагненні Євросоюзу тримати відкритими канали комунікації з Росією та продовжити співпрацю у питаннях, що становлять спільний інтерес. При цьому, за словами високого представника ЄС, Євросоюз продовжуватиме захищати свої інтереси та цінності, включаючи повагу до міжнародного права та фундаментальних прав.

Співрозмовники також обговорили зусилля з урегулювання у Нагірному Карабаху. Зокрема, високий представник ЄС привітав зусилля РФ з організації переговорів між Вірменією та Азербайджаном, на яких було досягнуто домовленості про припинення вогню з 10 жовтня, та наголосив на необхідності суворого дотримання цієї домовленості, деескалації напруги та відмови від войовничої риторики. Боррель ще раз підтвердив підтримку Євросоюзу зусиллям співголів Мінської групи ОБСЄ та закликав сторони конфлікту до негайного повернення до переговорів без додаткових умов.

Говорячи про ситуацію в Білорусі, високий представник ЄС нагадав про єдність позиції країн-членів у підтримці незалежності і суверенітету цієї країни. Він підкреслив, що народ Білорусі має демократичне право обрати президента на нових, вільних та справедливих виборах, без зовнішнього втручання. Своєю чергою ЄС сприятиме початку інклюзивного політичного діалогу в. Він підтвердив, що Рада міністрів ЄС із закордонних справ дала «зелене світло» для підготовки наступного пакета санкцій проти білоруських чиновників, включаючи Олександра Лукашенка.

Боррель також поінформував російську сторону про єдність країн-членів ЄС у питанні щодо запровадження санкцій через отруєння Олексія Навального, яку було підтверджено під час засідання Ради міністрів ЄС 12 жовтня.

«Високий представник Боррель підкреслив, що російський уряд має зробити все від нього залежне для ретельного розслідування цього злочину за повної прозорості та повної співпраці з Організацією із заборони хімічної зброї(OPCW)», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, 12 жовтня в Люксембурзі відбулася «фізична» зустріч міністрів закордонних справ ЄС, на якій європейські урядовці погодили позиції щодо врегулювання у Нагорному Карабаху та Східному Середземномор’ї, прийняли політичне рішення про запровадження додаткових санкцій за отруєння Олексія Навального та підготовку додаткових обмежувальних заходів проти представників білоруської влади, включаючи Олександра Лукашенка, за репресії проти власного народу.

Фото: European Union/EP