Виконання «Мінська» є ключовою умовою для змін у відносинах між ЄС і Росією – Боррель

Європейський Союз продовжує будувати відносини з РФ на основі п’яти керівних принципів, що були погоджені європейськими лідерами у 2016 році, і розглядає повне виконання Мінських угод як ключову умову для будь-яких змін у поточних двосторонніх стосунках між ЄС і цією країною.

Про це в понеділок, 12 жовтня, під час прес-конференції за підсумками Ради міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми підтвердили чинність п’яти головних принципів, визначених у 2016 році. Ми наполягаємо на повній імплементації Мінських угод. Ми вважаємо це ключовою умовою для будь-яких ґрунтовних змін у відносинах між ЄС і Росією. Ми також прагнемо підвищити підтримку громадянського суспільства в Росії, правозахисників, і будемо продовжувати будувати мости між нашими народами», - сказав Боррель.

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Як повідомляв Укрінформ, у 2016 році лідери країн та урядів ЄС погодили пропозиції Ради міністрів ЄС щодо запровадження п’яти головних принципів у взаєминах між ЄС і Російською Федерацією.

Перший такий принцип стосується повної імплементації Мінських угод, яка є передумовою будь-яких зрушень у взаєминах між Євросоюзом і Росією. Ще чотири принципи стосуються зміцнення відносин із партнерами й сусідами на Сході, зокрема, у Центральній Азії; стійкості ЄС до загроз у сфері енергетики та кіберпростору; продовження цілеспрямованої взаємодії з РФ за обраними напрямками зовнішньої політики, зокрема на Близькому Сході, та у боротьбі з тероризмом; і, нарешті, підтримки Євросоюзом російського громадянського суспільства, зокрема розвитку контактів між людьми в ЄС та Російській Федерації.