Україна та Євросоюз закликали РФ забезпечити повне виконання Мінських угод

Учасники саміту Україна - Європейський Союз закликали Росію забезпечити повне виконання Мінських угод.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції в рамках саміту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Спільно з партнерами ми вкотре закликали Російську Федерацію забезпечити повне виконання Мінських домовленостей", - зазначив Президент.

За його словами, під час саміту велика частина розмови була присвячена війні на Донбасі та стану імплементації Мінських домовленостей.

"Європейські партнери високо оцінили наші зусилля на шляху до миру, а також активну й конструктивну позицію України у "нормандському форматі"", - додав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок у Брюсселі відбувся 22-й саміт Україна-ЄС.

Як повідомлялося, Мінський протокол 5 жовтня 2014 року підписали представники ОБСЄ, України та РФ.

Тоді сторони домовились, зокрема, про негайне двостороннє припинення застосування зброї, негайне звільнення всіх заручників і незаконно утримуваних осіб та негайне виведення незаконних збройних формувань, військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

Фото: European Union