Рада може у грудні пролонгувати закон про «особливий статус» ОРДЛО – Разумков

Верховна Рада при потребі може до кінця 2020 року продовжити чинність закону щодо «особливого статусу» окремих районів Донецької та Луганської областей.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Альтернативних законопроєктів, які б урегульовували це питання, станом на сьогодні у Верховній Раді не розглядалося. Якщо буде необхідно, якщо не відбудуться додаткові зустрічі та не будуть напрацьовані інші варіанти виходу з цієї ситуації або не буде запропоновано інших законодавчих ініціатив від народних депутатів, від Президента України щодо врегулювання аспектів управління частиною Донецької та Луганської області, то скоріше за все, буде прийматися рішення щодо продовження дії цього закону – так, як і минулого року, як і раніше. І це відбудеться, я думаю, ближче до кінця року, виходячи з необхідності», - сказав голова парламенту.

При цьому на уточнювальне запитання, чи може це відбутися у грудні, спікер відповів ствердно.

Як повідомляв Укрінформ, закон про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі було ухвалено у вересні 2014 року. Він набув чинності 18 жовтня 2014-го. Термін його дії вичерпався 31 грудня 2019 року. 12 грудня парламент продовжив його дію до кінця 2020 року.

3 липня, у день переговорів у Берліні у «нормандському форматі» на рівні політичних радників німецький журнал Der Spiegel з посиланням на документ, отриманий центром розслідувань «Досьє» з урядових кіл РФ, повідомив, що Москва вимагає від Києва до 6 липня розробити проєкт поправок до Конституції про надання окремим регіонам Донбасу особливого порядку місцевого самоврядування.

Днями в інтерв’ю Politico Europe Президент України Володимир Зеленський запевнив, що пункт Мінських домовленостей у частині так званого «особливого статусу» Донбасу регулюють зміни до Конституції щодо децентралізації, однак на зміну Основного закону може впливати лише український народ.