Україна зробила важливі кроки для діалогу, тепер справа за Росією - Боррель
Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель під час спільної з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Що стосується територіальної цілісності - усе, що потрібно сказати, це те, що ЄС повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, ми не визнали і не визнаємо незаконну анексію Криму. Президент Зеленський зробив важливі кроки для забезпечення більшого простору для діалогу та дипломатії, і ми закликаємо Росію вдатися до таких самих зусиль", - зазначив Боррель.
Як повідомляв Укрінформ, віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель 22 вересня здійснює перший з часу вступу на посаду візит в Україну.
Фото: Laura Celmiņa, Ārlietu ministrija