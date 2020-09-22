Україна зробила важливі кроки для діалогу, тепер справа за Росією - Боррель

Президент Володимир Зеленський зробив важливі кроки для розширення діалогу щодо відновлення територіальної цілісності України, Росія має вдатися до таких самих зусиль.

Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель під час спільної з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується територіальної цілісності - усе, що потрібно сказати, це те, що ЄС повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, ми не визнали і не визнаємо незаконну анексію Криму. Президент Зеленський зробив важливі кроки для забезпечення більшого простору для діалогу та дипломатії, і ми закликаємо Росію вдатися до таких самих зусиль", - зазначив Боррель.

Як повідомляв Укрінформ, віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель 22 вересня здійснює перший з часу вступу на посаду візит в Україну.

Фото: Laura Celmiņa, Ārlietu ministrija