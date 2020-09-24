Помер поранений морський піхотинець, за життя якого три місяці боролись лікарі

Після трьох місяців боротьби за життя помер морський піхотинець Костянтин Оверко, якого 20 червня важко поранив снайпер.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук 503 окремого батальйону морської піхоти повідомили побратими загиблого героя.

"Більше трьох місяців Костянтин Оверко боровся за життя, переніс більше 30 складних операцій. 20.06.2020 його важко поранив мокшанський снайпер. Сьогодні вночі 24.09.2020 Костя помер у лікарні. Борсуки приносять співчуття близьким загиблого!", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 20 червня бойовики 20 разів порушили режим припинення вогню. Обстріли велися поблизу Авдіївки, Павлополя населених пунктів Оріхово, Хутір Вільний, Новоолександрівка, Троїцьке, Шуми та Попасна. Окупаційні війська застосовували міномети, озброєння БМП, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

У Міноборони повідомили, що один український військовий отримав поранення.