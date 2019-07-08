Новий броньовик "Козак-2М1" успішно пройшов випробування

На Чернігівщині завершились державні випробування новітнього українського бронеавтомобіля "Козак-2М1" - машина без суттєвих поломок наїздила 15 тис. км.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив спецкор Інформагентства Міноборони України "АрміяInform" у м. Чернігові Олександр Штупун.

"Новітній український бронеавтомобіль "Козак-2М1" пройшов державні випробування. Подолання машиною броду, болотистої місцевості, зимового бездоріжжя, десантування через верх та безліч інших питань понад півроку вивчали спеціалісти Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, що знаходиться у Чернігові. Загалом машина без суттєвих поломок наїздила 15 тисяч кілометрів", - поінформував Штупун.

Посилаючись на фахівців випробувальної установи, Штупун розповів, що в бронеавтомобілі встановлена повністю незалежна підвіска, яка дозволила підвищити корисне навантаження та плавність ходу. Також є можливість блокування всіх коліс.

Пройшло випробування і розміщене у спеціальній тарелі на даху машини озброєння. Після серії стрільб у станок для кулемета НСВ калібру 12,7 мм були внесені конструктивні зміни.

Іншими перевагами нової модифікації "Козака" перед своїми попередниками є також збільшення на понад 1000 км запасу ходу зі 100 до 120 см - глибини подолання броду.