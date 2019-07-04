У лікарні помер боєць, який підірвався під Мар’їнкою на фугасі

У лікарні міста Курахове (Донецька область) від отриманих поранень помер старший солдат Едуард Лобода, який напередодні підірвався на фугасі поблизу міста Мар’їнка.

Про це повідомляє у четвер у Facebook пресслужба 24-ї Окремої механізованої бригади імені короля Данила.

"З сумом повідомляємо, що сьогодні, 04.07.2019 року, в міській лікарні м. Курахове від отриманих поранень помер воїн Королівської бригади – старший солдат Лобода Едуард Віталійович", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 3 липня він разом із побратимами забезпечував прикриття проміжків, де передбачалася дія диверсійно-розвідувальних груп противника. За попередньою інформацією було відомо, що протягом останнього місяця противник невеликими групами проникав у населений пункт Мар'їнка, встановлюючи міни, як на маршрутах, якими пересувались військові, так і цивільні.

"Група наших військових, яку очолював старший солдат Лобода, обрала правильний рубіж для протидії, що дозволило унеможливити проникнення ворожих диверсантів в район наших підрозділів. Та, вочевидь напередодні, противник встиг встановити на даному напрямку фугаси з новітніми датчиками руху російського виробництва. Едуард, який був попереду своєї групи, прикрив побратимів від вибуху, прийнявши весь удар на себе. Майже добу медики намагалися врятувати його життя, але, на жаль, поранення виявились несумісними з життям", - зауважили у пресслужбі 24-ї ОМБр імені короля Данила.

Там також повідомили, що Едуард Лобода народився на Сумщині у 1994 році. Після початку російської агресії пішов на фронт спочатку добровольцем, а потім підписав контракт із Збройнии силами України.

"Майже всьому навчився сам. Крім майстерності у своєму покликанні, був душею компанії і завжди готовим прийти на допомогу своїм побратимам. Користувався великим авторитетом у колективі, завжди йшов першим і повертався останнім. Не боявся брати відповідальність на себе", - так згадують про Едуарда побратими.

Зі свого боку, командування Об'єднаних сил висловило співчуття родині та близьким старшого солдата Едуарда Лободи, який 4 липня, помер від важких поранень отриманих в ході виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Мар'їнка.

Як повідомляв Укрінформ, збройні формування Росії за минулу добу 29 разів порушили режим припинення вогню, з них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. У результаті ворожих обстрілів п’ятеро українських військовослужбовців отримали поранення.