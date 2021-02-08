Україна в ТОП-5 країн-імпортерів турецьких квітів до Дня святого Валентина

Туреччина цього року до Дня святого Валентина експортує 70 млн квітів до 22 країн світу, найбільше - до Нідерландів, Великої Британії, Німеччини, Румунії та України.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на турецьке видання Dünya.

«До дня закоханих ми відвантажили 70 мільйонів штук (квітів - ред.), грошова вартість яких становила близько 7 млн. дол. Торік це було 60 млн штук», - розповів голова правління Асоціації експортерів декоративних рослин Ісмаїл Йилмаз.

Він зауважив, що незважаючи на пандемію, цього року відзначається приріст експорту. Найбільше до дня закоханих за кордон було відправлено червоних квітів, зокрема, гвоздик.

За словами Йилмаза, Нідерланди залишаються незмінним лідером у закупці турецьких квітів, які вони також продають третім країнам.

Відвантаження квітів почали 25 січня. Квіти вирушили до країн-замовників вантажівками, останні відправлення доставлятимуть літаками.

Історія походження Дня святого Валентина, яке відзначається 14 лютого, оповита численними легендами. В одній із них ідеться про те, що начебто був такий собі простий римський священик Валентин, якого під час гонінь на християн імператором Клавдієм у 269 році схопили, піддали жорстоким тортурам, а потім стратили. Начебто він не тільки проповідував християнство, але й вінчав за християнським звичаєм молодят.

Наприкінці середніх віків у Англії з’явився звичай у день святого Валентина надсилати коханим записку з освідченням. Такі послання почали називати «валентинками».

В Україні це свято з’явилось відносно недавно, і відразу стало дуже популярним.